Ces sociétés qui innovent pour meubler votre logement

Location élément par éléments, kits complets à louer livrés et installés voire meubles en trompe-l’œil pour vendre un logement vides... De jeunes sociétés fourmillent d’idées pour se meubler autrement.

Et pourquoi ne pourrait-on pas se meubler plus facilement? Que l’on soit un jeune salarié déménageant régulièrement pour le travail, un propriétaire bailleur désirant meubler un logement nu ou un propriétaire peinant à vendre un logement complètement vide, cette question de la gestion des meubles peut s’avérer pénible. C’est sans doute pour cela que plusieurs jeunes sociétés ont innové ces derniers temps avec des offres originales. C’est le cas d’Airnest, une start-up lancée en juillet dernier, permettant de louer meubles et électroménager (pour 3 à 24 mois) et s’adressant aux particuliers comme aux professionnels de l’immobilier.

«Nous nous sommes lancés à trois associés avec une expérience d’e-commerce associée à une dimension responsable et durable, explique Alban Lemaire, cofondateur d’Airnest. À titre personnel, nous avons vécu beaucoup de déménagements et constaté que ces mobilités professionnelles de plus en plus courantes génèrent pas mal de déchets avec une partie des meubles qui ne sont pas réutilisés. C’est pourquoi nous avons voulu lancer un service de location circulaire.» Chaque meuble ou pièce d’électroménager (dans un catalogue de 400 références) est loué individuellement et a vocation à être reloué par la suite (en dehors des matelas).

120 à 130 euros en moyenne

Le service séduit notamment cette clientèle en mobilité professionnelle qui loue pour 6 à 7 mois mais aussi des jeunes actifs qui «veulent sauter la case Ikea» selon Alban Lemaire et optent pour un ameublement plus trendy avant de s’installer véritablement. Puisque les équipements ont vocation à être reloués, les meubles comme l’électroménager ne peuvent pas être sélectionnés parmi les premiers prix. Sur le site, la commande moyenne est de 6 à 7 articles pour un panier mensuel moyen de 120 à 130 euros. Plus exceptionnel, Airnest enregistre parfois de grosses commandes liées à de grandes locations touristiques (1300 euros mensuels pour un appartement avec 6 chambres) ou à des expatriés souhaitant s’installer confortablement.

La formule n’est, certes, pas très bon marché, mais il faut rappeler que le tarif de location comprend l’installation, la mise en service et le retrait, ce qui économise des frais de déménagement ou du mobilier impossible à revendre. Et pour ceux qui sont attachés à leurs meubles et souhaitent finalement les garder, un rachat à prix décoté peut être envisagé. Pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer à choisir individuellement chaque élément et qui souhaitent généralement meubler rapidement un appartement locatif, d’autres sociétés misent essentiellement sur des packs clés en main. C’est le cas de Makasa ou de Kolibri.

Des trompe-l’œil pour doper les ventes

Et, enfin, même s’il ne s’agit pas de location, la jeune société En’Vie propose une approche originale pour meubler un logement vide à vendre, ou au moins en donner l’illusion. Partant de son expérience personnelle, la créatrice du concept, Mélissa Bachelin, estime que seuls 20% des acheteurs sont capables de se projeter dans un lieu totalement vide. Alors pour aller vers quelque chose de plus concret et matériel qu’un home staging virtuel elle a lancé un kit Maisons En’vie. Il se compose d’un canapé et d’un lit gonflable ainsi que de meubles pliants (chaises, table) et d’éléments de déco ainsi que de quelques éléments factices (TV, ordinateur, machine à café) pour créer une ambiance «habitée». Le tout est prévu pour meubler 4 pièces. L’intérêt de la formule c’est que le kit tient dans une voiture et s’installe en une heure.

Le produit est proposé pour 1690 euros et comprend une première installation réalisée par la société. «Cette formule qui permet de se différencier des autres biens vides et d’accélérer la vente, est rentable dès la première utilisation» , estime Mélissa Bachelin tout en reconnaissant qu’elle séduit surtout les agences immobilières qui peuvent la réutiliser de nombreuses fois. La formule à la vente est disponible sur tout le territoire et la créatrice souligne qu’elle essaie d’apporter une touche sur mesure avec la déco pour que ses kits ne se ressemblent pas trop.