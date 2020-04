Ces (rares) ventes immobilières qui se concluent pendant le confinement

Un point est clair pour tout le monde: le marché immobilier est totalement à l'arrêt (Crédits photo : Pexels - )

Alors que le marché immobilier est à l'arrêt, quelques ventes sont en cours de finalisation grâce à des processus d'achat et de vente très digitalisés.

Si la période actuelle laisse apparaître de nombreuses controverses (entre les notaires et les agents immobiliers, entre les acteurs du logement et le gouvernement, entre propriétaires et locataires...), un point est clair pour tout le monde: le marché immobilier est totalement à l'arrêt. Bien sûr les professionnels de la transaction maintiennent une activité mais entre leurs portes closes au public et l'absence de visites, difficile de réaliser la moindre transaction.

C'est dans ce texte très particulier, qu'une minuscule niche du marché immobilier semble se détacher: celle du ibuying. Cette pratique venue des États-Unis est une forme d'achat (quasi) immédiat où un réseau immobilier achète à des particuliers dans des délais très courts leur logement pour les revendre ensuite. Cette forme de vente recourt largement aux outils digitaux pour l'évaluation mais aussi pour des visites à distance afin d'accélérer le processus.

Une visite réalisée juste avant le confinement

Le pionnier de cette pratique en France, la start-up Homeloop, présente en région parisienne, à Lille ou à Nantes, précise que le confinement ne l'empêche pas de faire avancer ces dossiers en cours. L'enseigne vient ainsi de signer à distance par visioconférence un compromis de vente pour un 3-pièces de 74 m² à Boulogne-Billancourt, cédé 615.000 euros. Il s'agissait d'un appartement acquis par Homeloop et qui venait d'avoir été visité, juste avant le confinement. Dans les jours qui viennent, la société doit par ailleurs signer deux compromis pour acheter cette fois deux 3-pièces, dans le 19e arrondissement de Paris et à Puteaux.

«Les technologies sont prêtes pour permettre la fluidité du marché immobilier malgré l'épidémie», estime Gouttefarde, fondateur de Homeloop. Sa société aurait même dû signer un acte authentique, tout était prêt avant une annulation de dernière minute. Le problème n'avait rien de technique et le notaire était prêt mais il était impossible pour la vendeuse de réaliser son déménagement dans de bonnes conditions.

Vendre son logement sans visite humaine

Tout en reconnaissant que les pratiques des notaires en matière de signature à distance sont très peu homogènes pour l'instant, Aurélien Gouttefarde estime que l'on peut désormais visiter et évaluer des logements dans de bonnes conditions, entièrement à distance. Jusqu'à présent, le vendeur après avoir décrit les caractéristiques de son bien via un questionnaire en ligne, accueillait un expert Homeloop chez lui pour une visite de contrôle. Désormais, cette étape peut être remplacée par une vidéo que le propriétaire filme avec son smartphone (en suivant les recommandations d'un tutoriel), et l'on peut décrocher une offre d'achat sans la moindre visite physique.

Autre piste, qui devait être lancée juste avant le confinement: les visites autonomes, qui nécessitent un déplacement de l'acheteur potentiel mais pas de contact humain. Tout comme c'est le cas pour certaines locations Airbnb, les candidats à la visite obtiennent un code à usage unique permettant de retirer un jeu de clé dans une consigne Amazon. «Nous utilisions déjà tous ces outils de travail à distance et sans doute qu'avec le confinement un nombre grandissant de personnes comprendront que ces services sont de plus en plus communs et font gagner du temps», souligne Aurélien Gouttefarde. Pour l'instant son service réalise 10 à 15 achats par mois et 5 à 10 ventes. Il estime que les temps troublés que risque de traverser l'immobilier ces prochains mois pourraient lui apporter une clientèle supplémentaire. «Notre proposition de valeur avec la certitude que nous pouvons offrir à nos clients sur un prix et un délai de vente est un service qui sera de plus en plus précieux», estime-t-il.