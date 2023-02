Ces futures chambres d’athlètes des JO arrivent sur le chantier par la Seine

Le chantier de l’écoquartier fluvial de l’Île-Saint-Denis avance. Découvrez l’installation de ces modules en bois qui accueilleront les athlètes avant de faire office de résidence étudiante.

La vitrine d’un nouveau modèle de construction durable? C’est en tout cas l’ambition des collectivités locales et des promoteurs qui œuvrent actuellement sur le chantier de l’ écoquartier fluvial de l’Île Saint-Denis (93) appelé à accueillir dans un premier temps le village des athlètes. Sur cette ZAC (zone d’aménagement concerté) qui doit recevoir 2700 athlètes et officiels en 2024, pas moins de 22 bâtiments développant 47.600 m² de plancher sortent actuellement de terre. Porté par le regroupement de deux entités immobilières, les groupes Pichet et Legendre, ce quartier comprendra des logements, un hôtel, des commerces, un pôle nautique, une Cité des Arts et de la Culture, des bureaux et une résidence étudiante.

C’est cette dernière qui illustre le modèle de construction le plus écologique du moment. Elle bénéficie d’un triple effet bénéfique: le choix du matériau bois, la construction hors site (dans une usine à Haulchin, dans le Nord) et l’acheminement sur place par voie fluviale. Au final, ce sont pas moins de 18.000 rotations de camions qui ont été évitées sur ce chantier grâce à l’utilisation des péniches. «La Seine est le fil conducteur de ce projet urbain, souligne Stéphane Troussel, président de la SEM Plaine Commune Développement. Il s’agit de réconcilier la ville et le fleuve et de repenser différemment cette partie de l’Île Saint-Denis avec des terres qui étaient polluées et une exploitation exclusivement industrielle.»

Pas de kitchenette pendant les JO

Pour réaliser cette résidence étudiante de 3800 m² sur un bâtiment de 8 étages, il faut acheminer un total de 137 modules d’appartements préfabriqués en bois. Après avoir réalisé les fondations et un noyau en béton, il n’y a plus qu’à empiler les éléments qui arrivent entièrement équipés et prêts à être branchés sur les réseaux d’eau et d’électricité. La plupart mesurent un peu plus de 3 mètres sur 7 pour accueillir 266 lits d’athlètes et d’officiels ainsi que 15 espaces communs. On remarque (voir diaporama) qu’en phase JO, le réfrigérateur est accessible mais pas la kitchenette cachée sous une plaque en bois qui ne sera libérée que dans un second temps). Dans sa vie post-JO, le bâtiment accueillera 142 appartements avec salle d’eau et kitchenette de 18 à 37 m², 1 commerce en rez-de-chaussée, ainsi qu’un espace commun en rez-de-chaussée et une terrasse partagée en étage élevé.

Pour réaliser ce type de construction, le groupement Pichet-Legendre est allé chercher l’entreprise e-Loft. Cette ancienne société de charpenterie est progressivement devenue constructeur de maisons modulaires, avec une fabrication hors site. Puisqu’elle maîtrisait le processus industriel, elle s’est lancée dans sa première réalisation d’un grand ensemble collectif. «Ce type de projet permet d’avoir des chantiers avec très peu de déchets et les modules se raccordent presque instantanément, à la manière des équipements électroniques plug&play, se félicite Delphine Espie, directrice générale grands projets mixtes urbain du Groupe Pichet. En revanche, tout doit être préparé en amont et arrêté bien plus tôt que sur nos réalisations classiques. Et pour respecter tous les délais, il a vraiment fallu travailler main dans la main avec les collectivités et avec Voies Navigables de France.»

Une expérience qui pourrait bien être reproduite par la suite. «Pour le moment, ce procédé constructif est parfaitement adapté pour les résidences étudiantes et pour certaines formes d’hôtellerie» , estime Charles-Antoine Corre, directeur général délégué de Legendre Immobilier. Ces modules ont généralement comme taille maximale 3,5 mètres sur 12, ce qui correspond à ce qui peut être installé sur un camion. Mais rien n’empêche d’avoir des modules qui se fixent ensemble pour créer des espaces ou des logements de plus de 40 m². Si l’acheminement fluvial ne peut se prévoir pour bon nombre de chantiers, la construction modulaire hors site semble quant à elle promise à un bel avenir car outre ses qualités écologiques, elle permet d’avoir des niveaux de qualité très standardisés et de raccourcir les délais de chantier et réduire les nuisances.