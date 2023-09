Ces dix studios parisiens sont à louer pour moins de 500 euros par mois

Trouver un logement à louer dans la capitale à un prix abordable, c’est un vrai chemin de croix.

La situation se tend sur le marché locatif, les offres étant à la baisse ( le nombre d’annonces est 15% plus faible qu’il y a un an ). Trouver un logement à louer s’apparente à un véritable parcours du combattant, encore plus dans la capitale. Le nombre de candidats pour un même logement à louer explose comme les plus de 700 locataires potentiels qui ont montré leur intérêt pour un studio de 10 m² à 610 euros par moi s. Côté prix, les loyers ont poursuivi leur ascension avec une augmentation de 1,8% en un an alors que les prix immobiliers ont baissé de 1,2% en un an. Les loyers au m² à Paris sont de l’ordre de 36 euros par mètre carré . Le Figaro s’est lancé le défi de vous dénicher un toit à louer à moins de 500 euros par mois, dans la capitale.

Une chambre de 13 m² dans le 2e arrondissement contre du baby-sitting pour 50 euros par mois

En jetant son dévolu sur une chambre chez l’habitant en échange de services rendus, vous pouvez obtenir un loyer des plus intéressants. Ici, une chambre de 13 m², en plein cœur de Paris, à Bourse, est à louer pour 50 euros seulement. Un loyer symbolique qui nécessite toutefois de s’occuper des deux filles de la famille de 7 et 9 ans, 15 heures par semaine. L’appartement est doté de deux salles de bain, ce qui permet de moins patienter pour prendre sa douche le matin.

Une chambre de 9 m² chez l’habitant pour 380 euros par mois charges comprises dans le 7e arrondissement

Une chambre chez l’habitant dans le prestigieux 7e arrondissement de Paris cherche preneur pour 380 euros par mois , charges comprises. La chambre comprend même un micro-ondes et une bouilloire électrique histoire de pouvoir prendre son petit-déjeuner dans sa chambre. Le loyer est évidemment moins cher pour une chambre chez l’habitant que pour un logement entier.

Un studio de 9m² dans le 8e arrondissement de Paris à 430 euros

Pour payer moins cher son studio, il faut souvent accepter que les W.-C. se situent sur le palier comme pour cette studette de 9 m² en plein centre de Paris, près de la gare Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement de Paris, à louer pour 430 euros. Les toilettes sont uniquement utilisées par le locataire de la studette mais sont situées à l’extérieur du logement.

Un petit studio de 9 m² pour 440 euros dans le 16e

Un studio de 9 m² meublé est à louer dans le 16e arrondissement. Sa petite surface explique ce prix attractif. Tout logement décent doit avoir une superficie habitable d’au moins 9 m². Ce bien respecte donc les critères de décence.

Un studio de 14 m²dans le 19e arrondissement pour 452 euros par mois

Même dans la capitale, il est possible de trouver autre chose qu’un parking à louer pour moins de 500 euros par mois à l’image de ce studio de 14 m², entièrement refait à neuf, dans le 19e arrondissement de Paris. Il ne reste plus qu’à poser ses valises.

Un studio de 9 m² pour 460 euros non loin du Trocadéro

Un studio de 9 m², au premier étage d’un immeuble de standing, est disponible pour 460 euros. Un complément de loyer de plus de 76 euros a été appliqué, sûrement en raison de la localisation idéale du bien, en plein cœur du 16 e arrondissement, proche de tous commerces et du Trocadéro.

Une chambre dans une colocation pour 470 euros par mois

La colocation est un moyen de répartir les frais tout en profitant d’un logement plus spacieux qu’un studio. Dans cet appartement de 120 m² vers Gare du Nord, une chambre de 9 m² non meublée est disponible pour 470 euros par mois seulement. Trois autres personnes, entre 27 et 40 ans, occupent déjà le bien. Ici, un contrat en CDI est requis mais ce n’est pas le cas de toutes les colocations.

Un studio de 11 m² dans le 10e arrondissement pour 480 euros

Un autre moyen de dénicher un studio à un prix accessible à Paris? Accepter les immeubles sans ascenseur. Ce studio de 11 m² dans le 10e arrondissement est situé au 7e étage sans ascenseur, ce qui explique sûrement son prix à la baisse. Il est meublé et composé d’une cuisine équipée. Il ne reste plus qu’à inspirer une bonne bouffée d’air pour gravir les multiples escaliers qui mènent au studio.

Un studio de 10 m² dans le 16e arrondissement pour 495 euros par mois

Dans le quartier chic du 16e arrondissement, il est possible de trouver une studette de 10 m² avenue de Versailles, dans un immeuble sécurisé avec gardiens et une caméra de surveillance pour 495 euros par mois. De quoi rassurer les parents dont l’enfant vient de quitter le nid.

Un studio de 11 m² pour 500 euros par mois dans le 16e arrondissement

Également implanté dans le 16e arrondissement, ce studio de 11 m² avec gardien au métro Trocadéro recherche son locataire pour 500 euros par mois. Ce bien est meublé et en bon état.