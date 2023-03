Ces carreaux de terre cuite vont colorer les façades du village des JO 2024

Mêlant filière courte, savoir-faire français de la terre cuite et variété des coloris émaillés, 500.000 de ces plaquettes vont égayer la cité olympique. Et elles séduisent déjà comme moyen d’ennoblir les façades après une isolation par l’extérieur.

Un savoir-faire plusieurs fois centenaire, un ancrage local, une production en filière courte et un produit intemporel qui gagne du pep’s grâce à une immense palette de couleurs... la terre cuite, brute ou émaillée ne manque pas d’atout comme matériau de construction ou de décoration. La briqueterie Rairies Montrieux incarne bien ces aspects parfaitement au goût du jour et compte surfer sur la tendance. Ses plaquettes, briques et carreaux sont désormais visibles dans des lieux tendances de la capitale comme l’hôtel Mob House au cœur des Puces de Saint-Ouen ou le nouvel espace bien-être des Galeries Lafayette. Mieux, ces produits s’offrent une vitrine mondiale car ils vont habiller plusieurs façades du villages des JO 2024 .

Il faut dire que Rémy Montrieux, PDG de Rairies Montrieux, incarne parfaitement cette notion de la tradition remise au goût du jour. Issu de la septième génération d’une famille de briquetiers, il dirige une société du Maine-et-Loire qui bénéficie du label Entreprise du Patrimoine Vivant et s’est vu attribuer le label «Produit en Anjou» en 2020. Les trois quarts de la matière utilisée, à savoir de l’argile rouge, proviennent de l’une des quatre carrières situées chacune à quelques kilomètres de l’usine. Le reste, de l’argile blanche, non ferreuse, provient quant à lui majoritairement d’Allemagne. Cet ancrage dans les savoir-faire anciens n’a pas empêché le dirigeant de miser sur la Recherche&Développement avec un laboratoire dédié, capable de créer une infinité de couleurs sur mesure ou encore de robotiser son site de production pour répondre à la demande sans pour autant réduire le personnel ou faire disparaître la touche manuelle. Deux arguments qui ont sans doute contribué à permettre la commande de 500.000 plaquettes émaillées destinées à habiller des façades du village des JO.

Cacher l’isolation par l’extérieur

«Alors que les façades sont souvent neutres, les architectes voulaient quelque chose de peu commun, qui crée du volume et respire la jeunesse, souligne Rémy Montrieux. En même temps, il était essentiel que l’entreprise soit française et que le produit ait un aspect intemporel.» Au terme de très nombreux essais de couleur, ils sont parvenus au bleu et au rose recherchés (voir diaporama en illustration principale) tout en proposant une grande variété de formes: triangulaires, ondulées, arrondies... Et quand ce chantier qui promet d’être une belle carte de visite sera achevé, Rémy Montrieux ne se montre pas trop inquiet pour l’avenir.

«Les architectes déploient beaucoup d’énergie pour avoir de belles façades, explique-t-il. C’est la première chose qu’on voit et celle qu’on retient. Nous offrons de nombreuses solutions pour ennoblir ces façades et avec la multiplication des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, nous avons de nouveaux débouchés en habillant avec élégance l’isolant.» L’entreprise revendique pas moins de 4000 couleurs disponibles sans oublier des jeux de calepinage (disposition géométrique) permettant une infinité de variations. Des ensembles de logements sociaux de Grigny (voir diaporama) ont ainsi sensiblement gagné en style, en originalité et en gaîté. Ils rejoignent de façon assez inattendue les 5% de façades françaises habillées de terre cuite.