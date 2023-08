Ces 10 biens avec piscine cherchent preneur pour moins de 250.000 euros

Piscine ne rime pas forcément avec prix élevé. Découvrez une sélection de biens dotés de piscine à acquérir pour moins de 250.000 euros.

Les piscines ont la cote auprès des Français mais acheter un bien avec piscine vous semble hors de prix? Certes, construire une piscine entraîne une hausse de 16% du prix de vente d’un bien , mais cette valeur ajoutée varie selon son lieu d’habitation, souligne l’estimateur immobilier en ligne Meilleurs Agent. Il est possible de trouver un bien équipé d’un précieux bassin pour moins de 250.000 euros.

Une maison avec piscine chauffée en Charente pour 75.900 euros

La piscine chauffée permettra aux propriétaires de se baigner toute l’année, ou presque. Elle profite aux copropriétaires des 5 maisons. La maison à vendre en bon état, est vendue meublée, avec une pièce à vivre de 36 mètres carrés au rez-de-chaussée et un accès à la terrasse privée par l’arrière depuis la cuisine. Un parking privé abrité complète ce bien.

Un viager occupé avec piscine pour 128.000 euros à Argelès-sur-Mer (66)

Ce viager occupé de 112 m², vers Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, permet de profiter d’une piscine en payant une somme dérisoire . L’acheteur verse un bouquet (somme versée au moment de la signature de l’acte de vente) de 128.000 euros seulement. Ensuite, il s’acquitte mensuellement d’une rente de 651 €. Une véranda donne accès à la piscine.

Une piscine entourée de palmiers en Martinique pour 150.000 euros

Une végétation luxuriante entoure cette vaste piscine , offrant une grande intimité aux baigneurs. La piscine est partagée par les résidents de 6 appartements. L’un de ces logements, de 46m², situé au dernier étage, est à vendre pour 150.000 euros. Il comprend un séjour, deux chambres, une salle d’eau avec W.-C. indépendant et une terrasse.

Une piscine hors-sol à Montgaillard (40) pour 150.000 euros

Une piscine hors sol est un système moins coûteux et plus simple à monter qu’une piscine creusée. Cette maison de 144 m² offre une piscine hors sol, un patio aménagé et une belle terrasse pour 150.000 euros. Le bien est climatisé et équipé de double vitrage. Une maison confortable donc qui permet de ne pas souffrir de la chaleur.

Une piscine avec douche extérieure à 183.000 euros à Saint-Firmin-des-Prés (41)

Cette piscine dont une partie est abritée afin de se baigner même par temps de pluie, est équipée d’une douche extérieure. Tout le confort est ainsi à portée de main. La maison de 134 m² dispose de panneaux solaires permettant de revendre une partie de l’électricité et de gagner environ 1500 euros par an.

Des rénovations à prévoir pour cette piscine au prix de 212.000 euros à Bors-de-Montmoreau (16)

Faire l’acquisition d’une maison où la plomberie est à refaire, où les tuiles du toit nécessitent une intervention, c’est un bon plan pour acheter un bien doté d’une piscine à un tarif accessible. Ici, pour 212.000 euros, vous pouvez acheter une maison de 182 m² avec une belle terrasse et une piscine. Prévoir une enveloppe pour les travaux.

Une piscine dans une résidence sécurisée pour 214.500 euros à Saint-Aygulf (83)

Acquérir un bien dans une résidence sécurisée avec piscine permet de partager les frais d’entretien liés à la piscine et d’amortir son coût. Ici, un deux pièces de 29 mètres carrés en plein centre-ville, offre l’occasion de profiter d’une terrasse de 6 m², d’une loggia, d’un jardin privatif de 41 m² et d’une piscine accessible à tous les résidents.

Une piscine hors-sol à 235.000 euros à Loubillé (79)

Cette fois, nul besoin de prévoir des travaux. La maison et son gîte attenant sont habitables en l’état, avec leurs pièces lumineuses, leurs cheminées, leurs poutres et leurs pierres apparentes. Le gîte de 121 m² peut être loué ou servir de chambre d’amis. La piscine hors sol est elle aussi en excellent état.

Une piscine de 240 m² pour 249.100 euros à Les Montils (41)

Une spacieuse piscine de 240 m² vous attend. Au calme, clos de murs, elle offre une grande tranquillité. La superficie du bâtiment à vendre est de 700 m², idéal pour projet d’événementiel. Le tout sur un terrain de 4800 m². De quoi se prélasser sans être exposé au vis-à-vis.

Une piscine clôturée à Ronsenac (16) pour 249.950 euros

La piscine est entièrement clôturée et le liner, qui assure l’étanchéité du bassin, est neuf, il a été changé en 2023. Un espace sécurisé pour les enfants qui ne pourront pas gambader sur les 4200 m² de terrain alentour. Une piscine en parfait état. Il ne reste plus qu’à mettre son maillot de bain et à se jeter dans le grand bain.