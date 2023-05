Ce joyau architectural de New York a perdu 15% de sa valeur en 2 mois

Alors que le Flatiron Building était parti pour 190 millions de dollars lors d’une première vente aux enchères qui avait échoué, il vient d’être vendu pour 161 millions de dollars.

La première vente aux enchères du Flatiron Building, à New York, le 22 mars, s’était soldée par un échec. Le financier Jacob Garlick, fondateur du fonds d’investissement Abraham Trust, n’avait pas versé les 19 millions de dollars d’avance à la date du 24 mars. Le mythique Flatiron Building a donc été remis aux enchères le mardi 23 mai. C’est le promoteur immobilier Jeffrey Gural qui a raflé la mise. Espérons que cette fois la vente sera plus concluante.

Le fameux immeuble en forme de fer à repasser a toutefois été vendu moins cher que lors de la première mise aux enchères. Il a subi une décote de 29 millions de dollars (161 millions de dollars, soit 149 millions d’euros, au lieu de 190 millions de dollars, lors de la première vente aux enchères). La société d’enchères Mannion Auctions était pourtant parvenue à se séparer du Flatiron Building pour un prix quatre fois plus élevé que sa mise à prix de départ lors de la première vente aux enchères: 190 millions de dollars (environ 176 millions d’euros) contre 50 millions de dollars demandés (46 millions d’euros). Il est désormais dans les mains d’un des anciens propriétaires du bâtiment, Jeffrey Gural, 80 ans, qui représentait 75% des propriétaires.

Visible dans Spider Man

Jeffrey Gural était le concurrent le plus acharné du gagnant , Jacob Garlick, lors de la première mise aux enchères. Les enchères étaient devenues trop élevées pour lui et il avait déclaré « Ça n’en vaut pas la peine ». Pendant 45 minutes, les deux adversaires avaient mené une bataille féroce, à l’extérieur de la Cour suprême de l’État dans le Lower Manhattan, augmentant leurs mises de 500.000 dollars à chaque nouvelle offre. Jeffrey Gural, amer après sa défaite, avait asséné au gagnant: « J’aurais aimé que tu ne sois pas venu ». Comment expliquer un tel acharnement pour cet édifice?

Par le caractère exceptionnel du gratte-ciel, âgé de 121 ans, construit par l’architecte américain Daniel Burnham, dont la forme unique évoque celle d’un fer à repasser, d’une proue de bateau ou d’une colonne antique, comme le souligne la Bibliothèque nationale de France. Son poids est également impressionnant: plus de 300.000 tonnes. Le Flatiron est aussi renommé pour sa hauteur, 87 mètres et 22 étages. C’était l’un des plus hauts gratte-ciel de Manhattan lors de sa construction en 1902 même s’il n’a jamais été le plus haut du monde. À l’avant du Flatiron Building, l’angle de l’immeuble est de 25 degrés et la largeur de 2 mètres seulement. « Si on le regarde d’en bas, le Flatiron est réduit à une mince colonne », selon la BnF. À tel point qu’on dirait un colosse aux pieds d’argile mais détrompez-vous l’édifice est solide. Il s’agit du plus ancien building de New York encore debout. Il est même visible dans le film Spider Man. Le Flatiron représente le siège du journal où travaille Peter Parker. Autant de caractéristiques qui en font un lieu unique, digne de batailles féroces.