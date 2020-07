Ce gratte-ciel de bois et d'acier devrait culminer à 180 mètres

VIDÉO - Ce projet, prévu pour la ville australienne de Sydney, deviendrait la plus haute tour hybride en bois du monde.

Une tour de 40 étages entièrement réalisée en bois? Pour l'instant, ce rêve n'est pas réalisable, la plus haute structure de ce type se trouvant en Norvège se contente de 18 étages. Mais avec une approche mixte utilisant abondamment du bois mais en ayant recours à un exosquelette métallique, ces obstacles disparaissent. Les équipes d'architectes des cabinets SHoP, BVN et Eckersley O'Callaghan viennent en effet de dévoiler leurs plans pour cette tour de 180 mètres qui ferait office de siège social pour la société de technologie Atlassian, à Sydney (Australie), et accueillerait 4000 salariés.

Ce bâtiment ferait office de totem pour le nouveau quartier de Sydney tourné vers les technologies, non loin de la gare centrale de la ville, qui devrait à terme attirer 25.000 salariés. Véritable étendard écologique, cette tour mêlera usage du bois massif, bas carbone, usage à 100% d'énergies renouvelables en visant zéro émission nette d'ici 2050, voire l'énergie positive grâce aux panneaux solaires intégrés dans la façade. Dans tous les cas de figure, la construction du bâtiment devrait générer 50% d'émissions de carbone de moins qu'un chantier traditionnel.

Persiennes automatiques

Quant à l'exosquelette, cette résille métallique qui soutient le bâtiment, il générera sa propre électricité pilotant au passage un système de persiennes automatiques pour réduire le réchauffement si besoin. Comme dans la majorité des projets actuels, la tour comprendra un mélange d'espaces intérieurs et extérieurs avec de grandes terrasses et utilisera autant que possible la ventilation naturelle. Si tout se passe pour le mieux et au plus vite, ce gratte-ciel pourrait être achevé dès 2025.