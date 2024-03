Ce chiffre ne vous fera pas plaisir si vous voulez acheter un logement

Les banques ont accordé 7,6 milliards d’euros de prêts immobiliers, en janvier, selon la Banque de France. Un plus bas depuis dix ans!

Les taux de crédit baissent et l’apport exigé par les banques, aussi. Et pourtant, cela ne se ressent pas encore dans les chiffres. Les banques ont accordé 7,6 milliards d’euros de prêts immobiliers (hors renégociations), en janvier, selon la Banque de France . Du jamais vu depuis 2014! Depuis le pic de plus de 22 milliards atteint en avril 2022, date à laquelle les taux ont entamé leur envolée, la production de crédits est chute libre. En deux ans, elle a dégringolé d’environ 66%! Pendant ce temps-là, les taux de crédit ont quasiment quadruplé, passant de plus de 1% à près de 4,5%. Conséquence: les ventes de logement, dont le crédit est le principal carburant, sont elles aussi, en forte baisse, passant sous les 900.000 unités en 2023, soit un recul d’environ 22%.

Aux dires de la Banque de France, le pic a sans doute été atteint en fin d’année dernière. La plupart des courtiers et des banques que Le Figaro a interrogés, confirment que les taux commencent à baisser . Un recul limité, certes, mais constant depuis 3-4 mois. « Les baisses sont, pour l’heure, comprises entre -0,2% et -0,3% mais des diminutions de 0,5% ne sont pas exclues après l’été », confie le banquier d’un grand établissement financier. Cet expert fait référence à l’annonce très attendue, de la BCE sur ses taux directeurs. Si, comme prévu, ils baissent, les emprunteurs peuvent espérer des bonnes nouvelles au second semestre.

Des taux à 3% d’ici fin 2024?

Paradoxalement, ces signaux positifs confortent les acheteurs dans l’attentisme. Ils se disent qu’attendre pourrait leur permettre d’obtenir encore de meilleurs taux et peut-être des prix encore moins élevés. Mais a contrario, ils pourraient faire face à une concurrence d’acheteurs plus forte. « Si votre projet est bien ficelé et votre demande de prêt validée par votre banque, c’est le bon moment d’acheter. Vous aurez le temps d’ici la fin de l’année, de renégocier votre taux », conseille Sandrine Allonier, de Vousfinancer, courtier en crédit immobilier. Avoisinant les 4% actuellement (hors assurance), les taux de crédit devraient tomber autour de 3% d’ici la fin de l’année . Un écart suffisant pour aller frapper à la porte de votre banque pour obtenir plusieurs (dizaines) de milliers d’économies.