Ce château incroyable, près de Versailles, où le prince saoudien Mohammed ben Salman vit rarement

En visite officielle en France, le prince saoudien consacrera sans doute peu de temps à son château de Louveciennes où un dispositif de sécurité a été mobilisé.

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salman (MBS), est arrivé en France pour une visite officielle. Vendredi, il s’entretiendra avec le président Emmanuel Macron. Il ne résidera toutefois pas dans son château de Louveciennes, dans les Yvelines (78), dont il est pourtant propriétaire depuis 2015 mais dans son hôtel particulier parisien. Un connaisseur du Golfe explique au Figaro que « le prince héritier, qui suit personnellement ce dossier, vient pour voir le maximum de dirigeants internationaux, notamment africains, en vue de l’Expo. C’est pourquoi il devrait résider à Paris et non pas dans son château de Louveciennes en banlieue .»

Bien que MBS ne compte pas loger dans son somptueux château , réplique miniature de celui de Vaux-le-Vicomte, il semble attendu de pied ferme. Peut-être compte-t-il y faire un saut. « Tous les communs de la propriété, d’ordinaire calmes, étaient allumés» mercredi soir . «Le château lui-même, copie de Vaux-le-Vicomte, était illuminé tandis que l’on entendait le jet d’eau de l’un des bassins etdes conversations en arabe près de l’une des dépendances. Interrogé sur la présence du célèbre propriétaire des lieux, un gendarme m’a répondu en souriant d’un réglementaire «peut-être »», confie un riverain au Figaro .

Plusieurs estafettes de la gendarmerie ont été repérées par cet habitant, une à hauteur de la grille principale et l’autre à l’une des entrées de service. Deux gendarmes effectuaient une ronde le long du mur de près de 2 kilomètres de long qui entoure le domaine. Le mur d’enceinte était quand à lui surmonté de dizaines de caméras de surveillance.

Plus de 2 ans de travaux

La présence du prince saoudien dans les lieux est rarissime. Pourtant, il n’a pas lésiné sur le prix d’acquisition du bien, en 2015: 275 millions d’euros. La demeure est ainsi devenue le château privé le plus cher au monde. Lorsque MBS en a fait l’acquisition, le château était flambant neuf, puisque la bâtisse a été achevée en 2011, soit 4 ans avait qu’il jette son dévolu sur le bien. Cependant, lorsqu’il l’a découverte lors de son voyage à Paris en avril 2018, « ça ne lui a pas plu », raconte un Français impliqué dans la vente. « Il a fallu refaire une bonne partie des intérieurs. » Selon le riverain, « les algécos sont restés au moins 2 ans. Le gros des travaux semblait terminé en mars 2021, les algécos ayant disparu ».

Quels aménagements a-t-il entrepris? Mystère. D’autant plus que la propriété est entièrement équipée. « Sa construction devait respecter l’esthétique et l’esprit d’un édifice Louis XIV dans une structure toute neuve. Si le Château Louis XIV est un palace, c’est aussi une demeure qui offre à ses résidents le plus grand confort contemporain. Éclairage d’ambiance extérieur et intérieur, ouverture et fermeture des volets, climatisation réversible assurée par régulation hygrométrique, mise en musique et réglage du son des haut-parleurs… », décrit le promoteur Cogemad, à l’origine du projet. MBS semble avoir jugé bon d’ajouter quelques équipements comme une longue rampe d’accès vers un parking souterrain visible sur Google Earth en 3D.