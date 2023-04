Carburant : le prix du diesel devrait augmenter de plusieurs centimes cette semaine

Huit pays de l'Opep+ ont décidé de réduire la production de barils de pétrole. (IADE-Michoko / Pixabay )

En raison d'un accord des pays de l’Opep+ trouvé dimanche 2 avril 2023 sur la baisse de production quotidienne de barils de pétrole, le prix du gazole va subir une augmentation d'environs 3 centimes dans les prochains jours. Toutefois, la situation va permettre de retrouver une différence de prix avec l'essence.

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Non seulement certaines stations-service sont en pénurie de carburant, mais le prix du gazole va augmenter cette semaine. Le diesel affichait pourtant une baisse depuis près d'un mois. Le prix du litre pourrait subir une hausse d'environ 3 centimes selon les estimations d'Olivier Gantois, président de l’Ufip Énergies et Mobilités confiées à actu.fr . Une hausse que ne va pas subir l'essence qui atteint les 2 euros du litre dans le pays

Réduction de la production de barils

Quand on consulte les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique publiés ce lundi 3 avril, on voit pourtant que la tendance est inverse. En début de semaine, le gazole perdait 1 centime quand l'essence en gagnait deux. Mais cela ne prenait pas en compte la décision du dimanche 2 avril de huit pays de l’Opep+, dont l’Arabie saoudite, de réduire la production de barils de pétrole. Les pays se sont entendus pour réduire de 1,1 million de barils par jour la production, à partir de mai et jusqu'à la fin de l'année.

De même, la Russie a choisi de confirmer la baisse de sa production de 500 000 barils par jour, jusqu'à la fin de l'année. Au niveau mondial, cela représente donc un manque de 1,6 million de barils chaque jour. Conséquence : le prix du baril de Brent (la référence européenne), a subi une hausse de près de 6 % dès le lendemain de l'annonce. De quoi faire grimper le baril à 84 dollars au lieu de 82 dollars depuis le début de l'année.

1,6 million de barils en moins chaque jour

« Le prix du diesel sur le marché de Rotterdam devrait augmenter de 3, voire 4 centimes du litre. C’est sur ce marché que se fournissent les distributeurs français. Dès cette semaine, on devrait donc rapidement voir la répercussion sur les prix à la pompe » , explique à nos confrères Olivier Gantois. Toutefois, le prix du baril devrait rester en deçà de 85 dollars et limiter les futures hausses du gazole.

Alors que l'embargo sur le gazole russe appliqué depuis février 2023 a contribué à uniformiser le prix de l'essence et du gazole, ce dernier va de nouveau être moins cher que l'essence, « de l’ordre de 13 centimes » selon le président de l’Ufip.