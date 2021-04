Bretagne : faut-il privilégier l'accès des résidents à la propriété immobilière ?

Les personnes vivant depuis plus d'un an sur le littoral breton auraient la priorité pour acheter un bien dans la région. (illustration) (Pixabay / mastersenaiper)

Devant la pression immobilière de plus en plus forte en Bretagne, le militant Nil Caouissin propose d'instaurer un statut de résident dans la région. Les personnes y vivant depuis plus d'un an auraient ainsi un accès privilégié à la propriété, devant ceux souhaitant acquérir une résidence secondaire.

Le littoral breton compte un grand nombre de résidences secondaires. Elles sont entre 40 et 50 % à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor) et jusqu'à 80 % dans certaines communes du Morbihan, selon le collectif Dispac'h. Certains vivent mal cette situation, ces habitations n'étant occupées qu'une partie de l'année là où des locaux pourraient y vivre 365 jours par an, rapporte Le Parisien.

Manque de place en Bretagne

L'idée a alors germé de créer un statut de résident en Bretagne, uniquement sur le littoral. Cette proposition est notamment portée par Nil Caouissin, membre de l'Union démocratique bretonne (UDB), un parti autonomiste breton. Le militant ne souhaite donner le droit d'achat d'un logement qu'aux personnes habitant dans la région depuis au moins un an.

« On attend un demi-million de nouveaux arrivants [dans la région] dans les prochaines années, explique Nil Caouissin. Il va bien falloir les loger, tout en évitant le bétonnage des terres agricoles ou naturelles. » Le militant précise toutefois qu'il ne « veut exproprier personne » et « n'a rien contre les Parisiens ».

Un statut similaire avait été proposé en Corse par un parti indépendantiste, pour les personnes résidant depuis au moins cinq ans sur l'île. Mais la mesure avait été jugée inconstitutionnelle. Les résidences secondaires ne sont pas forcément un souci pour les communes, notamment au niveau financier : les propriétaires sont en effet toujours soumis à la taxe d'habitation, contrairement aux propriétaires de résidences principales.