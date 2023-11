Bois de chauffage : des escrocs en ligne ont usurpé l'identité d'une vraie entreprise

Les propriétaires de l'entreprise vendant du bois de chauffage recommandent de ne pas payer les factures avant la réception de la marchandise. (illustration) (webandi / Pixabay)

Attention aux arnaques ciblant les acheteurs de bois de chauffage en ligne. Des individus malveillants utilisent les coordonnées d'une entreprise installée à Loury (Loiret), ont raconté les propriétaires de la société à de La République du Centre dimanche 12 novembre 2023. Ils ont déposé plainte après le premier fait, dont ils ont eu connaissance en décembre 2022. « Depuis près d'un an, on reçoit des appels de toute la France, surtout du sud et de l'est, de personnes qui se sont fait escroquer, via des annonces qui mentionnent les coordonnées de notre entreprise » , ont-ils déploré.

Des factures trop soignées

Le couple a cité l'exemple d'un homme habitant les Vosges et l'ayant récemment appelé après avoir passé une commande de bois de 440 euros qui ne lui est jamais parvenue. Les factures rédigées par les escrocs, plus vraies que nature, seraient même « mieux faites » que les originales, toujours remplies à la main par les vrais entrepreneurs, ont noté ces derniers. Pour berner les acheteurs, les arnaqueurs utilisent les coordonnées de l'entreprise : Son numéro de téléphone ainsi que ses numéros Siren, Siret et TVA.

Les propriétaires de l'entreprise tiennent à prévenir qu'ils ne vendent pas de bois en ligne. Une annonce passée sur internet avec les coordonnées de leur entreprise est donc forcément une arnaque. Même s'il s'agit d'une marchandise qui se raréfie et qui est très demandée, le couple conseille de ne pas acheter du bois de chauffage sur la toile « et surtout pas quand les prix proposés sont beaucoup trop alléchants » .

Pas de règlement à la commande

« Le stère de bois, pour du 50 centimètres à la coupe, est aujourd'hui vendu en moyenne 70 euros, rarement en dessous , ont-ils expliqué. Quand des stères sont donc proposés dans des annonces à 50 euros, cela doit nécessairement alerter » . Afin de vérifier la qualité du bois, les deux spécialistes préconisent également de payer « lors de la réception » .