(Bien) Vieillir chez soi est de plus en plus cher

Selon le 2e baromètre Silver Alliance – Retraite.com pour Le Parisien bien vieillir chez soi, à partir de 65 ans, coûte en moyenne 1.090 euros par mois, en hausse de 3,49 % en 2021.

Bien vieillir chez soi, à partir de 65 ans, coûte en moyenne 1.090 euros par mois, en hausse de 3,49 % en 2021. ( AFP / FRED TANNEAU )

Selon un sondage ifop de 2019, 85% des seniors souhaitent rester le plus longtemps chez eux. Encore faut-il pouvoir se le permettre . Selon le 2e baromètre Silver Alliance, première alliance d’entreprises du secteur, et Retraite.com réalisé pour Le Parisien , le coût moyen des produits et services nécessaires pour bien vieillir chez soi, en dehors des frais fixes tels que le loyer, l'alimentation ou l'électricité et chauffage, est de 1.090 euros par mois, soit plus de 13.000 euros par an . Une facture bien moins chère pour les couples, certains équipements étant partagés, puisqu'elle s'élève à 1.500 euros par mois à deux.

Une somme non négligeable , sachant que la pension moyenne de retraite était de 1.410 euros par mois en France en 2020 , établie après étude de plus de 250 devis sur 25 produits et services tels que la mutuelle, l’aide à domicile, les frais de santé, l’aménagement du logement, et en prenant le calcul des remboursements de la Sécurité sociale, des complémentaires santé, des aides, des crédits d'impôts ou encore de la durée de vie des produits.

Ces dépenses sont en moyenne en hausse de 3,49% en 2021 , selon Silver Alliance et Retraite.com. "La hausse moyenne de 3,49 % est assez forte mais elle est à nuancer car elle varie d’un profil à l’autre", souligne néanmoins Ludovic Herschlikovitz, fondateur de Retraite.com, auprès du Parisien.

Les 65-75 ans doivent en moyenne dépenser 583 euros par mois pour vieillir chez eux, un chiffre qui stable, les 75-85 ans 748 euros, en hausse de 1,01% et les plus de 85 ans près de 2.000 euros, en hausse de 5,56% , essentiellement liée à la disparition avant l’été de l’aide de 5.000 euros d’Action logement pour l’aménagement de la salle de bains, indispensable à partir d'un certain âge. "Plus on est dépendants, plus on a de besoins", explique par ailleurs Ludovic Herschlikovitz. "À 85 ans, on utilise l’ensemble des 25 services et produits étudiés quand à 65 ans, on n’en utilise que 12. "

Pourquoi une telle hausse des prix ? Comme pour le reste de la population, les seniors payent les conséquences de la crise du Covid-19 . Les produits subissent en effet l’impact de l’inflation. "L’acier augmente, donc ça a un effet certain sur le prix d’une canne par exemple", note Benjamin Zimmer directeur de Silver Alliance, qui remarque néanmoins que les fabricants et les distributeurs ont plutôt tendance à réduire leurs marges pour l’instant. Les appareils technologiques, comme le bracelet anti-chute ou la téléassistance, supportent eux la pénurie des semi-conducteurs.

Si les mutuelles ont augmenté en moyenne de 9%, la montée en charge du 100% santé compense, car cela permet d’obtenir gratuitement des lunettes, des prothèses dentaires et des appareils auditifs.

Toutefois, malgré ces augmentation, rester chez soi "coûte beaucoup moins cher qu’en Ehpad" , explique Ludovic Herschlikovitz, qui assure qu'"il y a un vrai intérêt à pouvoir rester chez soi, dans son environnement avec un certain nombre de services".