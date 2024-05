Comment un Français a enfin pu toucher l’assurance-vie de son père décédé en 1967

Un septuagénaire a touché l'assurance-vie de son père 57 ans après la mort de celui-ci. (illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Le 6 mai 2024, Alain Rozès, un retraité âgé de 76 ans résidant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), a enfin touché l'assurance-vie souscrite par son père... 57 ans après la mort de ce dernier. Sa mère étant elle-même décédée en 2022, la somme a été partagée entre les cinq enfants du couple, rapporte Sud Ouest . Ils ont chacun perçu 144,20 euros.

Assurance-vie : les compagnies doivent rechercher les bénéficiaires

La mère de la fratrie n'était sans doute pas au courant de l'existence de cette assurance-vie « et n’a donc rien réclamé » , explique le septuagénaire qui ajoute que l'assureur de l'époque n'a pas dû non plus l'informer au moment du décès de son mari, survenu en 1967. L'un des frères d'Alain Rozès, qui habite aujourd'hui dans la maison familiale, a finalement été contacté par l'assurance Axa en janvier dernier au sujet de cette assurance-vie d'environ 720 euros.

Les contrats d'assurance égarés au fil du temps sont légion. Pour lutter contre ce phénomène, la loi Eckert est entrée en vigueur 2016, imposant aux assureurs de vérifier si les souscripteurs de leurs contrats sont toujours vivants. En cas décès, ils ont obligation de déployer tous les moyens possibles pour identifier les bénéficiaires. En cas d'échec, c'est l'Etat qui récupère la somme au bout de dix ans.