Banque : près de la moitié des Français à découvert au moins une fois par an, selon un étude

Les découverts s'expliquent le plus souvent par une situation financière difficile, une dépense imprévue ou une inattention. ( AFP / FRED TANNEAU )

Près de la moitié (46%) des Français déclare se retrouver en découvert bancaire au moins une fois par an, selon un sondage Poll and Roll pour Panorabanques publié mardi 19 octobre. C'est un chiffre en baisse par rapport à 2020 (51%).

Dans le détail, 19% des Français déclare être à découvert tous les mois, 13% tous les trimestres et 15% une fois dans l'année. Le montant moyen du découvert est de 232 euros, soit 14 euros de moins qu'en 2020.

Selon l'étude, le découvert s'explique par une situation financière difficile dans 36% des cas. Dans un tiers des cas (34%), il s'agit plutôt d' une dépense imprévue , et dans 23% des cas, le découvert est dû à une inattention dans la gestion des dépenses.

Des disparités

Alors que le pouvoir d'achat s'est imposé comme l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle, l'étude montre qu'il s'agit d'une problématique centrale pour nombre de Français. Ainsi, 36% des personnes interrogées estiment avoir un pouvoir d’achat faible . Une situation plus marquée chez les personnes seules (43%) et celles ayant des revenus inférieur à 1.500 euros (61%). La proportion de personnes estimant avoir un pouvoir d'achat faible est toutefois en baisse de 16% par rapport à 2020.

Par ailleurs, 58% des sondés disent avoir un pouvoir d'achat convenable et 5% un pouvoir d'achat élevé.

L'étude de Panorabanques souligne également les disparités dans la population. Ainsi, 58% des Français ayant des enfants déclarent être à découvert au moins une fois par an, contre 39% chez ceux qui vivent sans enfants.

Les découverts sont également plus fréquents (51%) chez les 18-34 ans que chez les 66 ans et plus (38%). Idem en ce qui concerne les revenus : 50% de ceux qui gagnent moins de 1.500 euros par mois déclare un moins un découvert annuel contre 34% chez ceux qui gagnent plus de 3.000 euros.