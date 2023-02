Avec la fusion des distributeurs de trois grandes banques, les clients feront des économies

BNP Paribas, Société générale et Crédit mutuel alliance fédérale mettent leurs distributeurs de billets en commun. Les retraits seront gratuits pour leurs clients.

Dès la fin de l'année, les clients de BNP Paribas, Société générale et Crédit mutuel Alliance fédérale (qui possède CIC) pourront réaliser des économies en effectuant des retraits d'espèces. Ces trois grands réseaux vont mettre en commun les 15.000 distributeurs automatiques de billets (DAB) qu'ils gèrent en France. Ce qui représente un tiers du parc (47.853 DAB). S'ils ne communiquent pas encore sur le nombre de distributeurs disponibles quand le projet sera complètement déployé, c'est-à-dire à la fin 2025, les établissements bancaires indiquent que l'offre pour les clients sera renforcée «jusqu'à trois fois». Un client de BNP Paribas aura ainsi accès sans frais à la fois au DAB de sa banque, mais aussi à ceux de Société générale et Crédit Mutuel (hors Arkea). Par ailleurs, a ucun automate ne devrait être fermé dans les zones rurales et isolées , assuraient ces banques lors de la présentation du projet initial en 2021.

Hausse du frais pour retrait hors réseau

Les nouveaux distributeurs, rebaptisés à la marque «Cash Services», permettront aux clients des trois enseignes non seulement de réaliser gratuitement des retraits, mais aussi de réaliser des opérations bancaires simples comme le dépôt d'espèces ou de chèques, la consultation de comptes ou encore l'impression d'un relevé d'identité bancaire (RIB). «C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. En particulier, les habitants de zones rurales qui auront moins de kilomètres à parcourir pour trouver un distributeur où ils ne payeront pas de frais », avance Basile Duval, porte-parole du comparateur Panorabanques. De fait, l es établissements facturent les retraits déplacés , c'est-à-dire réalisés hors d'un distributeur de son réseau bancaire. Ces tarifs ont beaucoup augmenté ces dernières années et le nombre de retraits gratuits par carte a fortement diminué (entre 2 et 4 selon les réseaux). Les Français réalisant quatre retraits déplacés par mois paient ainsi en moyenne 12,75 euros de frais par an, contre 8,60 euros en 2021, selon une étude de Panorabanques. Ce prix moyen cache des disparités et dans certaines banques comme la Société générale ou BNP Paribas par exemple, les détenteurs de cartes haut de gamme (Visa Premier ou Infinite) ne paient pas de retraits déplacés.

Recul du cash

L'objectif de BNP Paribas, Société générale et Crédit mutuel Alliance fédérale est d'abord de s'adapter au recul de l'utilisation des espèces qui s'est accéléré avec la crise sanitaire. Une mutualisation des points de retrait permettra aussi et surtout de réduire les coûts de gestion des distributeurs chers à entretenir (entre 25 000 et 32 000 euros par an par automate).