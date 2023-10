Avec l'inflation, les Français donnent moins et moins souvent

Le don annuel des Français recule de 9 euros en 2023, à 191 euros, révèle l'Observatoire des générosités, réalisé par l'institut Odoxa pour Leetchi.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Confrontés à la crise économique, les Français sont contraints de se serrer la ceinture et se montrent moins généreux, révèle la 6e édition de l'Observatoire des générosités, réalisé par l'institut Odoxa pour Leetchi et France Bleu*, publié jeudi 12 octobre. Le don annuel des Français recule en effet de 9 euros cette année, à 191 euros en moyenne par personne, et 38% des sondés affirment avoir fait moins de dons sur les 12 derniers mois, soit le plus haut niveau de baisse des dons jamais atteint depuis que ce baromètre existe .

Parmi les raisons avancées pour justifier cette baisse inédite, la diminution des ressources disponibles contine de progresser (87%, soit une hausse de 6 points en un an et + 11 points depuis 2020) .

Dans le détail, les hommes sont plus généreux que les femmes (207 euros de dons annuels en moyenne, contre 176 euros), et les actifs d'âge moyen, les 25-49 ans, constituent la catégorie d'âge la plus généreuse (25-34 ans : 209 euros et 35-49 ans : 206 euros) alors que les dons des catégories comptant moins d'actifs comme les 65 ans et plus (195 euros) et les 18-24 ans (186 euros) se situent plutôt autour de la moyenne nationale.

Odoxa souligne par ailleurs, que ce ne sont pas forcément les plus aisées qui donnent le plus . Si les cadres (295 euros annuels) et les membres des foyers les plus aisés (261 euros) figurent bien parmi les plus généreux, les foyers les plus modestes donnent davantage (170 euros annuels) que les foyers "assez modestes" (166 euros), et donnent presque autant que les foyers "assez aisés" (173 euros). Les ouvriers (212 euros) ou les étudiants (204 euros) donnent plus que les retraités (188 euros).

La moitié ouest de la France est la plus généreuse , avec, en tête la Normandie avec un don moyen de 242 euros par êrsonne, tandis que celle qui donne le moins est la Bourgogne-Franche-Comté (don moyen de 124 euros).

La recherche médicale reste la cause préférée des Français (39%) devant la protection de l'enfance, la cause qui progresse le plus (35%, + 8 points) et la protection des animaux (31%). Après avoir fortement progressé en 2022, la protection de l'environnement recule en revanche d'un point (22%).

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 2.998 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet, du 19 au 25 septembre 2023.