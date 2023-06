Auto : vers un stationnement « au poids » dans les villes ?

Le stationnement des automobiles pourrait-il devenir proportionnel au poids des véhicules dans les villes en France ? Ce sera bientôt le cas à Lyon. En effet, la ville prévoit de mettre en place un tarif de stationnement en fonction de la masse du véhicule dès 2024. Une mesure pas toujours bien accueillie par les habitants.

Vers un stationnement « au poids » dans les villes ?-iStock-franz12

Lyon : le stationnement au poids dans la ville bientôt mis en place

Dès l’année 2024, la ville de Lyon instaurera un nouveau barème d’indexation des prix du stationnement public. En effet, le prix du stationnement sera désormais calculé en fonction du poids de l’automobile. Une mesure visant à inciter les habitants à opter pour des véhicules moins encombrants mais aussi électriques. Auparavant, les résidents bénéficiaient d’un tarif unique à 20 euros par mois. Désormais, ce tarif passera à 15 euros par mois pour les petites citadines et les voitures électriques (qui ne dépassent pas 2 200 kg). Pour les véhicules de taille moyenne pesant moins de 1,8 tonne, le tarif passe à 30 euros par mois. Enfin, pour les gros véhicules, le tarif sera désormais fixé à 45 euros par mois. Pour les résidents lyonnais aux plus faibles revenus et les familles nombreuses, le tarif reste à 15 euros par mois.

Des réactions mitigées de la part des résidents

Face à l’annonce de cette nouvelle mesure, les réactions sont mitigées. « Une grosse voiture, ça prend de la place et je trouve que ça pollue beaucoup, donc je pense que c’est mieux de privilégier des voitures plus petites qui consomment moins », déclare une jeune femme. En revanche, d’autres habitants s’exaspèrent de ces nouveaux tarifs, estimant qu’ils ne peuvent pas se passer de leur véhicule, et que « ce sont toujours les mêmes qui payent ».

Le prix exorbitant du stationnement public en France

Pourtant, ce sont surtout les finances publiques qui payent le coût du stationnement. Selon une étude commandée par Qualité Mobilité et réalisée par Bruno Cordier, du bureau d’études ADETEC, le stationnement automobile en France coûte très cher à la collectivité. Ce coût est estimé à 14 milliards d’euros par an. Un budget bien supérieur à celui accordé à d’autres ministères, comme celui de la transition énergétique, de la justice, de l’agriculture ou encore de la santé. Pourtant, l’espace public pourrait être aménagé différemment afin de privilégier l’élargissement des trottoirs, l’ajout de plantations, ou encore des terrasses de restaurant.

La mesure bientôt étendue à d’autres villes ?

Le prix du stationnement en fonction du poids du véhicule pourrait bientôt s’étendre à d’autres villes en France. À Paris par exemple, David Belliard, adjoint à la mairie de Paris, s’interrogeait pour « intégrer des critères, comme des critères de poids sur la question du prix du stationnement ». En effet, il estime que « les SUV vont à l'encontre de l'adaptation de la ville au dérèglement climatique » et « semblent aberrants ! ». Grenoble pourrait également suivre l’exemple. Éric Piolle, le maire de Grenoble s’est prononcé favorable à une tarification plus élevée des véhicules lourds et des SUV dans la région.