Au-delà de 400.000 euros de revenus par an, "on prendra tout" : le projet fiscal de Jean-Luc Mélenchon

"Il y a une limite à l'accumulation", a souligné le coordinateur national de La France insoumise Adriens Quatennens.

Le député du Nord et coordinateur national de La France insoumise Adrien Quatennens à l'Assemblée, en janvier 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Création de quatorze tranches d'imposition avec une imposition à 100% au-delà de 400.000 euros par an et une baisse des impôts pour les classes moyennes, rétablissement de l'ISF, impôt universel pour lutter contre l'exil fiscal... Le coordinateur national de La France insoumise, Adrien Quatennens, a détaillé mercredi 1er décembre sur franceinfo la réforme fiscale que mettrait en place Jean-Luc Mélenchon s'il est élu lors de la présidentielle de 2022.

"Aujourd'hui, en proportion de leurs revenus, pas en valeur, les très riches payent moins d'impôts que la classe moyenne, qui porte l'essentiel de l'effort fiscal sur son dos", a expliqué le député du Nord. "Ce que nous souhaitons faire, c'est passer d'un système qui est aujourd'hui à cinq tranches d'impôt, qui concentre tout l'effort sur la classe moyenne, à quatorze tranches, c’est-à-dire de beaucoup mieux lisser, répartir l'effort entre tous", a-t-il ajouté.

Impôt pour les Français résidant hors de France

En conséquence, "si vous gagnez moins de 4.000 euros par mois et par personne, avec Jean-Luc Mélenchon, vous paierez moins d'impôts", a promis Adrien Quatennens. Les hauts revenus, eux, seront en revanche plus lourdement taxés. Il y aura "un moment donné où sur une tranche supérieure, on prendra tout", a indiqué le député, qui a fixé ce seuil à "400.000 euros" de revenus par an. "Il y a une limite à l'accumulation", a souligné l'élu.

Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon souhaite également instaurer un "impôt universel", auquel serait soumis tous les Français. "Peu importe où les gens s'en vont pour des raisons fiscales, ils paieront la différence entre ce qu'ils paient là où ils ont atterri et ce qu'ils auraient dû payer s'ils étaient restés en France", a détaillé Adrien Quatennens, assurant que "les Américains font ça avec une forme d'impôt universel".

La France insoumise souhaite également rétablir "l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui n'aurait pas dû être supprimé". "On nous avait dit que ça allait relancer l'activité et l'emploi, en réalité ça n'a eu pour effet que l'accroissement des richesses entre quelques mains", a affirmé le député du Nord.