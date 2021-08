Assurance vie : les assureurs ont en réserve l'équivalent de 4 années de rendement

Combien les assureurs ont-ils mis de coté pour soutenir le rendement des fonds en euros pour les années qui viennent ? ( Crédits : Fotolia)

L'ACPR a publié son étude sur la revalorisation 2020 des fonds en euros des contrats d'assurance vie. En 2020, les réserves des assureurs représentent l'équivalent de 4 années pleines de revalorisation.

Le taux de revalorisation des fonds en euros est de 1,28 % en 2020

Selon l'étude de l'ACPR, le taux de revalorisation moyen des fonds euros des contrats d'assurance vie est en baisse de 18 points de base à 1,28 % en 2020 contre 1,46 % en 2019 (net de prélèvements sur encours et avant prélèvements sociaux). La moitié des encours ont été revalorisés à un taux compris entre 0,90 % et 1,50 %, soit un écart de 0,60 point, écart qui évolue assez peu depuis 2011.

En 2020, les bancassureurs continuent à afficher les taux de revalorisation les plus bas du marché à 1,18 %, en baisse de 13 points de base par rapport à 2019. Les mutuelles restent très au-dessus du reste du marché avec un taux moyen de 2,16 %, en baisse de 17 points de base. Les autres assureurs servent également une revalorisation plus élevée, à 1,40 % mais enregistrent une baisse plus importante de 23 points de base en 2020.

Le taux de rendement des actifs (TRA) est de 2,1 % en 2020

Ces taux de revalorisation reflètent directement la baisse du taux de rendement des actifs (TRA) placés en représentation des engagements des fonds euros, observée depuis plusieurs années. En effet, le contexte de baisse durable des taux d'intérêt continue de peser sur les assureurs qui enregistrent une baisse du TRA. Ainsi, en 2020, le TRA est en baisse de 0,5 point à 2,1%.

L'écart entre le TRA et le taux de revalorisation des fonds en euros servi aux épargnants fluctue selon les années et se situe à 0,8 % en 2020 contre 1,1 % en 2019. Une partie de cette revalorisation (participation aux bénéfices) non servie immédiatement aux assurés a été mise en réserve (PPB, provision pour participation aux bénéfices).

L'équivalent de 4 années de rendement mises en réserve

Le niveau de provisionnement de la participation aux bénéfices (PPB) augmente ainsi pour la 9ème année consécutive et s'établit à 5,1 % des provisions d'assurance-vie (contre 4,7 % en 2019 et 4,3 % en 2018), ce qui représente à présent l'équivalent de 4 années pleines de revalorisation.

La constitution régulière de réserves est un élément clé, destiné à accroitre la résilience des assureurs en cas de forte volatilité. La poursuite de cette dotation à la PPB pourrait découler en partie de l'évolution récente de la réglementation qui autorise les assureurs à en intégrer une partie dans le calcul des fonds propres éligibles en couverture des exigences en capital. Cette mesure a plus particulièrement bénéficié aux bancassureurs qui affichent traditionnellement un taux de PPB plus élevé que les autres assureurs, respectivement 6,1 % et 3,3 %. Le ratio de couverture du SCR des bancassureurs est désormais proche de celui des autres organismes.