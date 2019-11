Assurance vie : ces compagnies qui pourraient doper leur rendement en piochant dans leurs réserves

Pour compenser la baisse des rendements des fonds en euros, certains assureurs pourraient piocher dans leurs réserves. (© Fotolia)

Alors que plusieurs assureurs ont prévenu que la baisse des rendements des fonds en euros serait importante en 2019, certains d'entre eux disposent de réserves de rendement très importantes pour préparer l'avenir. Vont-ils pour autant piocher dedans ? Découvrez les six assureurs vie les mieux dotés.

Dans un contexte de taux d'intérêt nuls, voire négatifs, la rentabilité du compartiment obligataire du fonds en euros des contrats d'assurance vie, qui représente 80% des investissements, est mécaniquement pénalisée.

De nombreux assureurs ont déjà prévenu que l'année 2019 serait celle d'une baisse prononcée des rendements. Pour rappel ils étaient en moyenne de 1,8% en 2018 (plus de 2% pour les contrats Trophées d'Or du Revenu) avant prélèvements sociaux (17,2%).

Si cette décision peut sembler sage au regard du contexte financier, une compagnie d'assurance a toutefois d'autres produits d'investissements (notamment en actions et en immobilier) plus rémunérateurs et dispose le plus souvent de réserves et de plus-values latentes très confortables.

Près de 4% de réserves de rendement fin 2018 ?

La plus connue des réserves est la provision pour participation aux bénéfices (PPB). Sur leur fonds en euros, les assureurs ne sont pas obligés de reverser immédiatement tous les bénéfices «dus» aux assurés. Le solde vient alimenter une réserve qui doit être utilisée dans les huit ans (six ans à l'Afer).

Très souple d'utilisation, elle illustre la capacité de la compagnie d'assurance à lisser dans le temps le rendement de ses contrats.

Fin 2012, elle ne représentait en moyenne que l'équivalent de 1,43 point de rendement. Incités à de multiples