Assurance : quelle couverture pour la location d'une maison de vacances ?

Faut-il souscrire une assurance spécifique pour louer un logement pendant ses vacances d'été ? Une question importante pour éviter de devoir débourser une somme d'argent faramineuse en cas de pépin.

Par MoneyVox,

Vous louez une maison ou un appartement pour y passer vos vacances d'été ? Pour être certain de passer un agréable moment, loin des désagréments liés à un éventuel sinistre, il est pertinent de se pencher sur l'assurance de ce logement. Casse, dégât des eaux, incendie, accident… comment couvrir tous les risques qui peuvent survenir ? Assurance habitation, garantie villégiature, contrat spécifique… quels sont les contrats vraiment utiles ? Les explications pour des vacances tranquilles.

Faut-il impérativement assurer un logement de vacances ?

La réponse est non : il n'est pas obligatoire d'assurer une maison ou un appartement de vacances, et ce que l'on en soit le propriétaire ou le locataire. En effet, seule l'assurance auto est obligatoire dans l'Hexagone. Les propriétaires ne sont donc pas obligés de souscrire un contrat d'assurance multirisques habitation, bien que cela soit très fortement recommandé : les sommes en jeux en cas de sinistre peuvent être extrêmement importantes !

Il en va de même pour les locataires qui veulent passer quelques jours ou quelques semaines dans une location saisonnière. En revanche, il peut arriver que le propriétaire exige de ses locataires une attestation de responsabilité civile, voire d'assurance dédiée, pour pouvoir valider la réservation effectuée.

Comment bien assurer une location saisonnière ?

En l'absence d'assurance, le locataire qui occasionne des dégâts dans un logement de vacances peut être amené à payer les frais de réparation de sa poche. Il en va de même pour les dégâts causés par les membres de sa famille et ses animaux de compagnie. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, mieux vaut donc vérifier que l'on est bien couvert avant de récupérer les clés de sa location saisonnière.

Au-delà de la traditionnelle responsabilité civile qui peut prendre en charge un certain nombre de dégâts occasionnés par un locataire, certains contrats d'assurance habitation incluent une garantie villégiature. Une petite ligne qui peut s'avérer très utile pour des séjours allant jusqu'à trois mois, et qui offre une couverture étendue, à condition de fournir certains éléments à son assureur, en particulier le lieu de la location, les dates de départ et les caractéristiques du bien.

Le cas particulier de Gîtes de France et de Airbnb

La location via des sites spécialisés s'est beaucoup développée avec, en tête de liste, Airbnb et Gîtes de France. Selon une étude de Harris Interactive datant de février 2022, les ménages français sont nombreux à privilégier ce type de location : 29 % optent pour une réservation sur Gîtes de France ou sur Airbnb. La location entre particuliers arrive juste devant avec 31 % de personnes interrogées déclarant préférer ce type de contrat saisonnier.

Si la location a été effectuée via le site Airbnb, une assurance responsabilité civile et une garantie dommages allant jusqu'à 1 million de dollars est comprise pour les propriétaires, sous le nom de AirCover. Il reste toutefois recommandé de souscrire une assurance habitation spécifique. Pour les locataires, nul besoin de s'assurer en plus : cette couverture est comprise dans les frais de réservation du logement. Du côté de Gîtes de France, les propriétaires bailleurs doivent impérativement être assurés pour couvrir les risques d'incendie, de dégât des eaux et les problèmes liés au voisinage.