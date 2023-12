Arnaqué par une femme, ce restaurateur la reconnaît dans un reportage diffusé à la télévision

Le commerçant a pu récupérer son bien au bout de plusieurs mois. (Free-Photos / Pixabay)

Sébastien, un ancien restaurateur de La Roquette-sur-Siagne dans le Var a reconnu en voyant un reportage sur TF1 celle qui l'a arnaqué il y a quelques mois, rapporte Nice-Matin . L'homme de 45 ans s'étonne que, pour l'affaire qui le concerne, elle ait pu ressortir libre de la gendarmerie de Pégomas.

C'est un peu avant le Covid que les affaires de Sébastien ont commencé à vaciller en raison d'un divorce puis de la crise sanitaire, qui l'a obligé à fermer son restaurant en juillet 2022. Etant propriétaire du lieu et du fonds de commerce, l'ex-restaurateur a choisi de louer le bien et le matériel.

« Ils n’ont jamais ouvert »

En janvier 2023, un couple s'est montré intéressé. Sébastien a la santé délicate et doit être hospitalisé plusieurs semaines. C'est donc son père qui se charge de faire signer tous les papiers aux futurs occupants des lieux. Mais les problèmes ont commencé. « Ils n’ont jamais ouvert, en fait je ne suis même pas sûr qu’ils en aient eu l’intention ! Ils ont trouvé des tas de prétextes, nous ont demandé des plans d’évacuation, des certificats de dératisation et de nombreux documents que nous leur avons fournis… Tout était aux normes ! » , raconte le Varois à nos confrères.

Les locataires ont alors décidé de porter plainte contre leur propriétaire en demandant des dommages et intérêts. Sébastien a également déposé plainte. « Ils ont vidé le restaurant et volé le matériel qui était à l’intérieur » , déplore le quadragénaire. Sébastien récupère son bien en octobre 2023. Quand il fait les comptes, le préjudice s'élève à 30 000 euros et sa plainte a été classée sans suite, faute de preuves.

L'arnaqueuse à la télé

S'il manque les preuves sur cette affaire, il y a bien l'assurance qu'il était face à des escrocs. C'est par hasard, au détour d'un reportage sur TF1, que Sébastien a reconnu la femme qui voulait louer le restaurant. Cela a permis d'éclairer le passé. « Je sentais qu’il y avait quelque chose de pas net. Elle m’avait donné des références mais quand j’ai appelé, personne ne la connaissait. Idem pour la banque, elle m’avait raconté que l’argent pour le restaurant était sous séquestre, c’était faux. Elle a aussi utilisé de faux documents » , détaille la victime.

Le CV de l'arnaqueuse est conséquent. Elle était recherchée depuis de nombreuses années pour avoir fait de nombreuses victimes. Elle est pourtant passée à travers les mailles du filet quand elle a été entendue par les gendarmes de Pégomas.