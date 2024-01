Arnaque : ces prospectus proposant le rachat de votre voiture peuvent vous faire perdre gros

Ces affichettes sont accompagnées d’un numéro débutant par « 06 18 ». Illustration. (Dbelkin / Pixabay)

Attention à ces offres qui pullulent dans les rues de Nice (Alpes-Maritimes) ces derniers temps. Comme le rapporte Nice-Matin ce vendredi 26 janvier 2024, de nombreuses affichettes proposant le rachat de véhicules ont été disséminées à travers la commune. Mais il s’agit d’une arnaque qui peut causer divers préjudices aux victimes.

Découverts sur des façades d’immeubles ou sur des feux tricolores, ces prospectus proviendraient d’un réseau d’escrocs qui a recours à des petites mains pour les coller, selon Anthony Borré, adjoint au maire délégué à la Sécurité de la ville. L’élu a saisi le procureur de la République et a indiqué à nos confrères qu’une adolescente avait été interpellée à deux reprises dans la commune récemment.

De nombreux risques encourus

Ces affichettes indiquent : « Achat tous type de véhicules, gagé, HS, sans carte grise » , et sont accompagnées d’un numéro de téléphone débutant par « 06 18 » , précise le journal local. Mais les risques sont nombreux pour les personnes qui se feraient avoir. Tout d’abord, l’arnaqueur pourrait racheter le véhicule en utilisant un chèque trafiqué ou volé ou encore en ayant recours à de faux billets, s’il propose de le faire en espèces. À défaut, le vendeur pourrait également se retrouver à céder son véhicule à un prix bien en deçà de sa valeur réelle.

Si tel n’est pas le cas, la désillusion peut survenir plus tard dans le processus. En effet, l’acheteur pourrait ne pas déclarer la cession à la préfecture et ainsi laisser la carte grise au nom du vendeur. Ce dernier serait alors responsable des infractions commises avec la voiture et se retrouverait, par exemple, forcé de régler les amendes. Enfin, l’escroc pourrait détourner les documents transmis lors de la transaction, tels le permis de conduire, la carte grise et le certificat d’assurance, et les utiliser à des fins malveillantes.