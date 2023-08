Arnaque : attention à ce faux mail qui prétend que vous avez acheté des billets d'avion

Grâce à un mail assurant que vous avez acheté des billets d'avion, des arnaqueurs tentent de vous voler vos coordonnées bancaires. (illustration) (Rostichep / Pixabay)

Pour vous voler vos données personnelles, des arnaqueurs ont inventé une nouvelle astuce grâce à un mail frauduleux. Ils vous font croire que des billets d'avion viennent d'être achetés avec votre carte bancaire. Voici comment ne pas tomber dans leur piège.

Vous avez peut-être récemment reçu un mail étrange concernant l'achat de billets d'avion signé d'un « chargé de transactions litigieuses » . Il s'agit en réalité d'une arnaque qui pollue sur la toile, met en garde Midi Libre lundi 7 août.

Dans ce mail suspect, envoyé par « Enquête CB » , les arnaqueurs assurent avoir enregistré un achat de billets d'avion avec votre carte bancaire. « Hier à 17h32 un achat de billet d'avion a été réalisé à l'aide de votre carte bancaire 4*** **** **** **** pour un montant de 229,00 euros » , écrit le fameux « chargé de transactions litigieuses » . Il indique ensuite que l'achat est suspendu durant 24 h pour « des raisons de sécurité » .

Un lien vers un site frauduleux

L'arnaqueur vous fait donc croire que vous avez une journée pour bloquer cet achat de billet et ainsi éviter de perdre les 229 euros. Bien sûr, c'est un leurre. Rassurant, le soi-disant « chargé de transactions litigieuses » propose une solution. « Si vous n'êtes pas à l'origine de cet achat, il vous suffit de cliquer ici. Sans action de votre part avant 17h32 aujourd'hui, l'achat sera considéré comme légitime et votre carte bancaire sera débitée » . Si vous cliquez sur le lien, ce qu'il ne faut absolument pas faire, vous tomberez sur un site frauduleux et il vous sera demandé d'entrer vos coordonnées bancaires.

Cette technique, extrêmement connue, se nomme une tentative d’hameçonnage. Pour ne pas se faire piéger, le site du ministère de l'Economie rappelle qu' « aucune administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par téléphone. » Il conseille aussi de faire attention aux expéditeurs inconnus.