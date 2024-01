Arnaque à la rénovation énergétique : une société ouvre un crédit de 24 000 euros à son insu

Une habitante de Rouen aurait été arnaqué par une société de rénovation énergétique. (illustration) (Pixabay / StartupStockPhotos)

L'explosion des chantiers de rénovation énergétique constitue une aubaine pour les personnes malintentionnées. Une habitante de la région de Rouen (Seine-Maritime) l'a récemment appris à ses dépens. Comme le rapporte Actu76 , elle et son conjoint souhaitaient remplacer leur pompe à chaleur, qui arrivait en fin de vie.

Un commercial très pressant

Début 2023, ils avaient commencé à effectuer des recherches sur Internet afin de savoir s'ils pouvaient bénéficier des différentes aides que l'Etat accorde aux particuliers, notamment dans le cadre de MaPrimeRénov'. La Normande avait alors rentré ses données sur un site qui promettait de vérifier son éligibilité aux aides publiques, puis avait été contactée par un commercial disant travailler pour la société « Groupe Solution Eco Énergie ».

Ce dernier s'est présenté au domicile du couple le 23 mars dernier et leur aurait proposé de s'occuper de toutes les démarches administratives. Il aurait demandé à femme de lui fournir une copie de sa carte d'identité, de son RIB et de son dernier bulletin de salaire. Le commercial aurait également exigé la signature d'un bon de commande, mais celui-ci a attiré les soupçons de la victime. Voyant la mention Domofinance, le nom d'un établissement de crédit, elle n'aurait pas rempli les pages relatives à cet organisme.

Un crédit à la consommation de 24 000 euros à son insu

Deux semaines plus tard, une équipe de techniciens serait arrivée sans prévenir au domicile du couple, afin d'installer la nouvelle pompe à chaleur. A la fin de l'intervention, la Normande doit signer une attestation de fin de travaux, ainsi que plusieurs pages supplémentaires siglées Financo, un autre organisme de crédit. Dans le doute, elle décide de ne pas signer, et demande des explications au commercial, qui lui aurait affirmé qu'il s'agissait de la procédure habituelle.

De plus en plus inquiète, la propriétaire a finalement contacté Financo, qui lui a expliqué qu'elle ne bénéficiait en réalité d'aucune aide de l'Etat et qu'elle devait rembourser un crédit à la consommation de 24 000 euros. Une somme qui ne serait jamais arrivée sur son compte, mais sur celui de l'entreprise. « C'est un cauchemar » , déplore la victime.

Après avoir consulté la demande de crédit, la jeune femme assure que sa signature a été falsifiée et qu'il s'agit d'une escroquerie. Ses différentes tentatives d'explication n'auraient pas encore abouti à ce jour, mais elle espère bien obtenir gain de cause, avec l'aide d'une avocate. La société Groupe Solution Eco Energie n'a pas répondu aux sollicitations de 76 Actu, tout comme l’établissement Financo.