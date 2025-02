Argent : ces chiffres surprenants sur le rapport à l'argent lors d'une rencontre amoureuse

Quel est ce réflexe étonnant en matière de finance chez les jeunes couples ? ( Crédits photo: © alfa27 - stock.adobe.com)

Une étude menée en janvier 2025 par OnePoll pour la fintech Plum révèle des chiffres étonnants sur le rapport à l'argent des Français lors des rencontres amoureuses et au début d'une nouvelle relation. Quels sont-ils ?

Quand le sujet de l'argent est-il abordé au sein d'un couple ? Comment l'addition est-elle réglée lors d'un premier rendez-vous amoureux ? Comment la situation financière des potentiels partenaires est-elle étudiée ? Pour répondre à toutes ces questions, Plum, une fintech spécialisée dans l'épargne et l'investissement a demandé à OnePoll de réaliser une enquête auprès des Français. Et les statistiques publiées ont de quoi surprendre.

Un rapport à l'argent lors des rencontres amoureuses qui évolue

Ainsi, entre le 21 et le 29 janvier 2025, OnePoll a mené une étude sur la question délicate de l'argent dans les couples auprès de 2 000 adultes français. Résultat ? Les habitudes liées à l'argent évoluent progressivement, notamment en matière de premier rendez-vous, et parfois même avant celui-ci. Une personne sur deux déclare vérifier le train de vie de la personne qu'il va rencontrer. Pour cela, les réseaux sociaux sont scrutés à la loupe.

Chez les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans, cette proportion atteint même les 63 %. Pour comparaison, les plus de 45 ans ne sont que 40 % à vérifier le train de vie d'une personne avant de la rencontrer. La question du paiement de l'addition lors d'un premier rendez-vous au restaurant connaît également une évolution. Les plus de 45 ans sont ainsi 38 % à penser que c'est à l'homme de payer, contre 32 % chez les 18-24 ans.

Combien sont prêts à dépenser les Français pour un premier rendez-vous amoureux ?

Toutes catégories d'âge confondues, 36 % des Français estiment que c'est à l'homme de régler la note, tandis que 28 % pensent qu'un partage à 50/50 est plus équitable. 21 % des personnes interrogées se sont prononcées en faveur d'un règlement de l'addition par la personne à l'initiative du rendez-vous, "démontrant ainsi une évolution vers des attentes plus modernes" souligne l'étude menée par OnePoll pour le compte de Plum.

Vous vous demandez combien coûte un premier rendez-vous ? Les données collectées pour Plum permettent de répondre à cette question en fournissant aux prétendants une estimation des habitudes des Français. 26 % des personnes interrogées, soit une personne sur quatre, se disent ainsi être prêtes à dépenser entre 26 et 50 euros pour cet événement. Pour 16 % des sondés, la facture peut même aller de 51 à 75 euros.

Un Français sur deux aborde la question de l'argent dans les premiers mois d'une relation

Vous êtes en couple depuis peu ? Vous hésitez peut-être encore à discuter de questions financières. Pourtant, les Français abordent de façon relativement rapide cette question sensible. Selon l'étude menée, 53 % des Français, soit plus d'une personne sur deux, discutent de ce sujet délicat dans les six premiers mois d'une relation de couple, "témoignant d'une importance croissante accordée à la transparence financière dans les relations d'aujourd'hui" résume le sondage de Plum.

Certains sont même encore plus rapides, puisqu'une personne interrogée sur cinq explique que ce sujet est abordé dans les trois premiers mois d'une relation amoureuse. Quel que soit le moment choisi, et bien que cela soit parfois difficile à aborder, la question de l'argent et du train de vie des membres d'un couple est un sujet important pour construire une relation durable sur des bases saines.