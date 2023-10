Après le DPE, il faudra peut-être se préoccuper de son DPA

Le diagnostic de performance autonomie, cela vous dit quelque chose? Ce nouvel outil gratuit et facultatif doit permettre de trouver les solutions pour bien vieillir chez soi.

«Parler du vieillissement reste un tabou», comme le note Laurent Permasse qui a dirigé la rédaction du Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. S’il apparaît de plus en plus clairement que les Ehpad n’ont pas vocation à apporter une solution globale à la délicate question du vieillissement, se donner les moyens de bien vieillir à domicile reste un parcours du combattant comme le démontre cet ouvrage qui donne des pistes pour se faire aider, mobiliser ses ressources ou encore entretenir sa mobilité.

Chez Alogia, start-up spécialisée dans l’accompagnement des seniors et des aidants vers le maintien à domicile, on a choisi un outil digital pour mener ce combat. En reprenant les codes du DPE (diagnostic de performance énergétique), la société propose sur son site de réaliser un DPA (diagnostic de performance autonomie) pour déterminer la lettre de son score en tenant compte de son profil, son type d’habitat, les liens sociaux que l’on entretient ou encore son degré d’autonomie actuelle et l’état de ses finances. Des formalités gratuites qui peuvent intéresser aussi bien des seniors que des aidants et qui débouche sur un état des lieux actuels et des préconisations sur la façon de faire progresser ce DPA.

Transition énergétique et démographique

«Nous sommes partis du constat qu’à côté de la transition énergétique que nous vivons et dont nous sommes de plus en plus conscients, nous traversons aussi une phase de transition démographique avec le vieillissement de la population et 90% des Français qui souhaitent pouvoir rester chez eux, explique Alexandre Petit, président d’Alogia Groupe. Nous avons beaucoup travaillé avec EDF, ce qui explique peut-être que nous sommes partis sur cette piste reprenant les codes du DPE.» Il suffit de quelques minutes pour être orientés vers d’éventuels travaux à réaliser chez soi, les aides auxquelles on peut prétendre ou encore des services et technologies adaptées à chaque situation.

«Vieillir à domicile, c’est un désir très fort, souligne le sociologue Serge Guérin, spécialiste des séniors. Aujourd’hui, 0% des 18-25 ans envisagent de vivre en maison de retraite. Et il faut reconnaître que si on se place du côté des pouvoirs publics, c’est souvent une solution qui coûte moins cher hors pathologies très lourdes.» Un sujet qui restera d’autant plus d’actualité que dès 2027, le nombre de plus de 65 ans devrait avoir dépassé celui des moins de 20 ans. Et par ailleurs, contrairement à ce que l’on entend ici et là, l’espérance de vie en bonne santé des seniors ne cesse de progresser.