Amendes de stationnement : attention à cette arnaque qui circule par SMS

Les victimes se font rapidement dérober leurs coordonnées bancaires en cliquant sur le lien frauduleux indiqué dans le SMS. (Illustration) (LYRL Entertainment / Pixabay)

L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a récemment mis en garde contre une arnaque aux amendes de stationnement qui se propage à grande vitesse. Depuis plusieurs mois, des escrocs se font passer pour l'agence gouvernementale et tentent de soutirer les données personnelles et bancaires de leurs victimes via un SMS frauduleux.

Des escrocs tentent depuis quelques mois de faire des victimes en se faisant passer pour l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). L'organisme officiel a récemment mis les Français en garde contre un SMS frauduleux qui circule, en son nom, concernant des PV de stationnement impayés, rapporte BFMTV mardi 3 janvier.

Un SMS et un site Web frauduleux

Le format de l'arnaque est de plus en plus courant. Les victimes reçoivent un SMS, prétendument émis par l'ANTAI, qui les avertit qu'ils ont du retard dans le paiement d'une amende de stationnement. Le message précise un montant et partage un lien vers un site Web afin d' « accéder au dossier » .

Ce lien ne mène évidemment pas vers le site officiel de l'ANTAI où il est possible de régler ses amendes, mais vers une plateforme frauduleuse. Une manière pour les escrocs de récupérer les données personnes et les coordonnées bancaires des victimes qui se précipiteraient pour payer leurs dettes.

Un appel à la prudence

Même si l'en-tête du message comporte les mots « ANTAI info », le destinataire n'est pas l'établissement officiel français. « Ne communiquez jamais d’informations sensibles par messagerie ou téléphone , a averti l'agence par rapport à cette arnaque. Aucune administration ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par téléphone. »

Pour éviter ce type de piège, il est primordial de toujours prendre son temps. Les administrations officielles n'utilisent pas de numéro en 06 ou 07, tout message venant d'un tel numéro est donc frauduleux. L'orthographe et la formulation des phrases sont aussi à prendre en compte. De plus, vous pouvez signaler une arnaque en envoyant le SMS frauduleux au 33 700.