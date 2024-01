Allocation de rentrée scolaire : les nouveaux plafonds de ressources ont été fixés pour 2024

Le plafond de ressources annuelles a été fixé à 27 141 euros pour une famille avec un enfant. (Illustration) (Flockine / Pixabay)

Si l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ne sera versée qu'à l'été prochain, il est déjà possible de connaître les plafonds de ressources établis pour l’année 2024. Ces derniers ont été fixés par un arrêté publié au Journal officiel le 28 décembre 2023. Comme chaque année, ces plafonds ont été réévalués : ils ont en l'occurrence été rehaussés de 5,3 % par rapport à la rentrée précédente, rapporte Le Parisien .

Une hausse supérieure à l'inflation

Pour la rentrée 2024, ce plafond de ressources a ainsi été fixé à 20 878 euros par famille, auxquels il faut ajouter 6 263 euros par enfant. Cela correspond donc à des ressources annuelles maximums de 27 141 euros pour une famille avec un enfant, de 33 404 euros pour une famille avec deux enfants et de 39 667 euros pour une famille avec trois enfants. Au-delà de ces revenus, les familles ne sont pas éligibles à l'ARS.

L’an passé, ce plafond par famille était de 19 827 euros, auxquels il fallait ajouter 5 948 euros par enfant. Cela correspondait donc à des ressources maximums annuelles de 25 775 euros pour une famille avec un seul enfant. L’augmentation de cette année dépasse le niveau de l’inflation, qui comme l'indique TF1 Info a été estimé par l'Insee, en décembre dernier, à 4,1 % sur un an.

Le montant de l'ARS encore méconnu

Or si les nouveaux plafonds ont été révélés, ce n'est pas le cas du montant de l'ARS, qui sera défini plus tard dans l’année. En 2023, il était de 398,09 euros pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, de 420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et de 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Les plafonds liés à cette aide, qui sert à financer une partie des frais inhérents à la rentrée scolaire, ne sont pas les seuls à avoir été rehaussés pour 2024. Comme chaque année, d’autres plafonds ont aussi été revus à la hausse. C'est notamment le cas pour l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje).