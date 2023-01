Airbnb : Une nuitée coûte 142 euros en moyenne en France, les réservations en hausse en 2022

Le prix moyen d'une nuitée réservée sur Airbnb en France a baissé, mais reste supérieur aux tarifs d'avant-Covid-19. (Photo d'illustration) (Pixabay / TeroVesalainen)

Les touristes ont fait leur retour en Europe en 2022, à la faveur d'une pandémie de Covid-19 plus maîtrisée. De nombreux pays ont enregistré une hausse du nombre de nuitées réservées, du taux d'occupation des logements ainsi que des tarifs. En France, le coût d'une nuitée sur Airbnb est en baisse par rapport à 2021.

En 2022, le tourisme a repris en Europe. Pas moins de 355 millions de nuitées ont été enregistrées sur les plateformes de location saisonnière selon les chiffres d'AirDNA relayés par BFMTV , soit une hausse de 39 % par rapport à 2021. Dans le même temps, le tarif journalier moyen a lui aussi augmenté de 16, 6 %.

Un nombre de nuitées en hausse en Europe

En France, le prix moyen d'une nuitée a diminué de 13 % par rapport à 2021 pour atteindre 142 euros. Pas moins de 86 millions de nuitées ont été réservées dans l'Hexagone l'année dernière, soit 29 % de plus qu'en 2021 et 26 % de plus qu'en 2019. La reprise n'a pas été égale dans tous les pays.

En Hongrie l'augmentation a été deux fois plus forte qu'en France, avec 62,1 % de nuitées en plus en 2022. Elle est suivie du Portugal (+60,2 %) et la Norvège (+59,4 %). À l'autre bout du classement, on retrouve les Pays-Bas (+12,3 %), la Finlande (+14,1 %) et la Suisse (+16,5 %). La France se positionne à la 15e place en termes de progression.

Taux d'occupation en baisse au Royaume-Uni

Un seul pays n'a pas connu de progression en 2022 : le Royaume-Uni. Le taux d'occupation a baissé de 0,3 % quand il augmentait de 25,2 % au Portugal, de 17 % en Hongrie et de 16 % en République Tchèque. En Europe, le taux d'occupation a globalement augmenté dans tous les niveaux de prix, mais plus fortement dans les petits budgets, pointe AirDNA dans son étude.

On note ainsi une hausse de 11,1 % pour la gamme économique et de 10,5 % pour le milieu de gamme. Pour le haut de gamme, la hausse du taux d'occupation est de 9,7 % et de 7,8 %. Côté hébergements, les chambres partagées ont eu la cote sur Airbnb en 2022, avec une hausse des nuitées de 18,4 %. Les chambres privées ont tout de même augmenté de 15,6 % et les logements entiers de 9,4 %.