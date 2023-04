Airbnb : les revenus tirés de la location de son logement ont atteint 4 000 euros en 2022

Les Parisiens notamment ont vu leur revenu médian doubler grâce à la location de courte durée. (Photo d'illustration) (PIXABAY / Reisefreiheit_eu)

Les Français qui louent leur logement sur Airbnb ont vu leur revenu médian tiré de cette location augmenter en 2022. Ce gain dépend de plusieurs éléments, selon une étude du cabinet Asterès, notamment le secteur géographique du bien loué en location ou l'âge des hôtes.

Une enquête du cabinet d'analyse économique Asterès, commandée par Airbnb, a récemment révélé le revenu médian des « hôtes » français de la plateforme en 2022 : 3 916 euros bruts, soit 3 086 euros après impôts. Un chiffre en hausse de 6,6 % par rapport à 2021, rapporte Le Figaro .

Des disparités géographiques marquées

Une bonne nouvelle pour les foyers concernés, car cela représente pour eux environ « un mois de revenu disponible » et « un peu plus de huit mois de dépenses alimentaires » , selon les experts d'Asterès. La hausse enregistrée entre 2021 et 2022 est en outre supérieure à l'inflation de l'année passée, calculée à 5,2 % par l'Insee.

Les revenus ne sont cependant pas les mêmes partout en France. À Paris, les hôtes ont doublé leur revenu médian provenant d’Airbnb entre 2021 et 2022. En 2022, la location leur a ainsi rapporté 5 900 euros bruts. Un chiffre qui devrait encore augmenter avec les événements sportifs à venir dans la capitale : la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024. Pour le patron européen d'Airbnb, « ce sera l'apothéose » .

Un gain plus important pour les plus âgés

Toutes les catégories sociales seraient concernées par la hausse de ce revenu médian, selon Asterès. Le gain financier serait ainsi « significatif » même pour les « hôtes modestes » , soit les 30 % de Français avec les revenus les plus faibles, précise l'étude. Eux aussi ont vu ce revenu augmenter de 6,6 % en un an.

Asterès révèle enfin que les hôtes les plus âgés ont davantage gagné d’argent grâce à Airbnb que les plus jeunes. « En moyenne, les hôtes de 50 à 59 ans ont perçu en 2022 un revenu net moyen de 5 166 euros grâce à Airbnb, soit un gain de pouvoir d'achat de 9,9 % » , précisent les économistes.