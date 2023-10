Airbnb: le propriétaire exige qu’elle fasse le ménage dans son logement

Dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok, une locataire d’Airbnb se plaint du comportement de son hôte qui lui demande de nettoyer le logement pour qu’il soit aussi propre que lors de son arrivée.

« Je paie 75 dollars (NDLR 71 euros) pour que quelqu’un fasse le ménage et le propriétaire du Airbnb me demande de nettoyer le logement », explique une jeune femme qui a réservé un séjour sur Airbnb, dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok. Or, Airbnb, sur son site, explique que le « tarif par nuit inclut le montant des frais de ménage divisé par le nombre total de nuits réservées ». La locataire n’aurait donc pas dû s’adonner à des tâches ménagères.

Le propriétaire du logement en question (dont l’emplacement n’est pas précisé dans la vidéo) avait listé pas moins de 22 règles à respecter dans son bien, à savoir ne recevoir aucun invité dans les lieux, ne pas rentrer après 22 heures, sortir les poubelles, remplacer tout objet cassé ou taché, nettoyer le logement pour qu’il soit aussi propre qu’à l’arrivée ... « J’ai suivi les règles, j’ai tout nettoyé sauf les draps puisqu’il fallait évidemment les changer », explique la jeune femme.

Accusée de vol

Ce n’est pas la seule aberration. La vacancière voit une bouteille de vin sur la table avec deux verres et pense donc que le propriétaire les a laissés pour elle. « Je vais dans des Airbnb tout le temps et les propriétaires offrent souvent une bouteille de vin comme cadeau », explique-t-elle. Elle emporte donc la bouteille mais reçoit un message de son hôte sur Airbnb l’accusant d’avoir pris la bouteille de vin.

La voyageuse ne compte pas pour autant cesser ses réservations sur Airbnb et assure que 90% de ses séjours se sont déroulés sans problème. Elle tenait toutefois à partager sa mésaventure: « parfois les hôtes sont vraiment ridicules, et certains frais cachés sont tout simplement nuls », assène-t-elle. Airbnb aurait réagi à la suite de sa mauvaise expérience et lui aurait même présenté des excuses.