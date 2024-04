Airbnb: la révision des règles de remboursement alimente les théories du complot

De fausses informations circulent sur les réseaux sociaux concernant la mise à jour de la politique de remboursement d’Airbnb en cas de circonstances extraordinaires, qui s’appliquera à partir du 6 juin 2024.

Gare aux théories complotistes . La plateforme Airbnb vient de mettre à jour sa politique de remboursement en cas de circonstances extraordinaires, qui s’appliquera à tous les voyages à partir du 6 juin 2024, ce qui a donné lieu à un débat sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi avoir changé cette politique, redoutent-ils quelque chose, sont-ils au courant d’un ou plusieurs événements majeurs qui vont se produire à partir du 6 juin 2024, nous l’ignorons mais ce qui est sûr c’est que la société Airbnb a été informée de quelque chose de bien sombre », peut-on entendre dans une vidéo diffusée sur Twitter (voir le lien ci-dessous) . « Ceci est-il à mettre en relation avec l’exclusion de la Russie des échanges entre ambassades sur le risque d’attentat en France? », commente un internaute. « Cette société peut sentir confusément que ces JO vont être une tuerie entre de possibles attentats, une réplique russe », ajoute encore un autre internaute.

Airbnb ne cite à aucun moment les Jeux Olympiques ou le risque d’attentat dans la mise à jour de sa politique. La plateforme explique juste que les annulations et les remboursements de réservations sont en général soumis aux conditions d’annulation de l’annonce. Mais, dans de rares cas où des événements de grande ampleur empêchent ou interdisent le déroulement d’une réservation , la politique relative aux événements extraordinaires peut s’appliquer et les voyageurs peuvent alors annuler leur réservation et recevoir un remboursement.

Un ordre d’évacuation obligatoire

Les événements météorologiques prévisibles dans la zone géographique de la réservation sont éligibles à un remboursement uniquement s’ils entraînent une restriction gouvernementale de voyage par exemple ou encore une panne de services publics de grande ampleur. Par exemple, les ouragans survenant pendant la saison cyclonique en Floride, condition météorologique assez fréquente pour être prévisible à cet endroit, ne sont couverts que s’ils entraînent un autre événement couvert par la présente politique qui empêche le déroulement de la réservation, tel qu’un ordre d’évacuation obligatoire. Airbnb précise que « la politique ne s’appliquera qu’aux événements se déroulant à l’endroit correspondant à la réservation. Les événements qui ont une incidence sur la capacité d’un voyageur à se rendre sur le lieu de la réservation ne sont plus couverts ».

Ne sont pas couverts les blessures ou maladies imprévues, les obligations administratives telles que le devoir de juré ou les comparutions devant un tribunal, ou les grèves dans les transports. Airbnb réfute donc les théories qui circulent sur les réseaux sociaux: « Ces allégations sont fausses et ne reflètent pas notre politique », rétorque Airbnb selon France Info .