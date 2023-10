Airbnb : la mairie de Nice interdit les boîtes à clés, ce que risquent les propriétaires

Les propriétaires de locations touristiques sont dans le collimateur de la mairie de Nice. (illustration) (Pixabay / Mastersenaiper)

La Ville de Nice (Alpes-Maritimes) a pris un arrêté pour lutter contre les boîtes à clés installées illégalement sur l'espace public par les propriétaires de locations saisonnières. Un agent municipal sera chargé d'identifier les boîtiers et les propriétaires auront quinze jours pour les retirer.

La mairie de Nice (Alpes-Maritimes) a décidé de se lancer dans une chasse aux boîtes à clés dans ses rues. Un arrêté a été pris par la Ville afin de lutter contre ces boîtiers installés sauvagement par les propriétaires de logements à destination des locataires saisonniers, rapporte Le Figaro . Les propriétaires y voient une façon de faciliter leurs échanges avec les clients de plateformes comme Airbnb. Ils peuvent ainsi laisser les clés des habitations à destination des locataires, sans se déplacer. Mais pour la municipalité, il s'agit surtout d'un procédé illégal.

Le but de la mairie de Nice est avant tout de contenir le nombre de locations touristiques. Comme le rappelle Actu Nice , 12 650 annonces ont été publiées cet été sur différentes plateformes, soit 36 propositions de location pour 1 000 habitants. « Dans le contexte actuel de crise du logement, nous allons aujourd’hui plus loin dans la limitation de cette activité, lorsque celle-ci n’est pas déclarée et devient donc une activité principale lucrative » , a indiqué le maire Christian Estrosi dans un communiqué.

Quinze jours pour retirer la boîte après le constat

Ces dernières années, la municipalité a mis en place un dispositif pour lutter contre les locations non déclarées. Ainsi, les logements destinés à la location saisonnière doivent être approuvés par la Ville. Sur 1 338 dossiers déposés l'an dernier, 750 ont été refusés, relaie Le Figaro .

Concernant les boîtes à clés, la mairie a prévu de déployer un agent pour constater leur installation. Dans un premier temps, il apposera un autocollant sur la boîte mentionnant la date du constat. Parallèlement, un courrier de mise en demeure sera envoyé au syndic de copropriété de l'immeuble. Le propriétaire aura quinze jours pour retirer la boîte à clés. Dans le cas contraire, l'objet sera envoyé à la police municipale et pourra être récupéré sur présentation d'un justificatif d’identité et de propriété. Selon le maire, ce dispositif « incitera les propriétaires de locations saisonnières à se mettre en règle » .