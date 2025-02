Airbnb appelle à se méfier de l’IA et des annonces de locations trop belles pour être vraies

Avec l’IA, rien n’est plus facile que de créer intégralement une fausse annonce immobilière ou améliorer de manière trompeuse l’existant.

L’Intelligence artificielle (IA) est déjà partout, dans nos ordinateurs et téléphones pour arranger, retoucher, corriger nos textes comme nos photos. Mais entre embellir, retoucher et parfois tricher purement et simplement, il n’y a souvent qu’un pas. C’est dans cette optique que la plateforme de location touristique Airbnb a récemment averti ses usagers sur les risques liés à la publication d’images générées par l’IA. Le site lui-même a recours à cette technique pour doper la qualité de certains clichés, mais le souci, c’est que les escrocs s’en servent également pour créer de fausses annonces ou modifier substantiellement l’existant.

Selon l’enquête menée par Airbnb au Royaume-Uni , les fausses annonces font partie des fraudes grand public les plus communes (24%) derrière les arnaques à la carte de crédit (31%) et le phishing (26%). Et si dans le cas de cas des fausses annonces les deux tiers des sondés estiment pouvoir distinguer les faux sites et les fausses adresses e-mail, ils se laissent plus facilement tromper par les images trafiquées par l’IA. Plus d’un tiers (34%) des répondants a confondu le vrai et le faux sur un ensemble de 4 photos et 27% d’entre eux ont admis qu’ils avaient un doute.

Les plus jeunes sont les plus crédules

Plus étonnant et plus inquiétant, ce sont les plus jeunes qui semblent se faire le plus avoir. Les 18-34 ans sont en effet les plus enclins à se lancer même en disposant de peu d’informations. Les millenials sont 27% à être prêts à dépenser leur argent et même 31% pour la génération Z contre seulement 12% chez les clients de la génération X (nés entre 1965 et 1979) ou 4% chez les baby-boomers.

Si l’on peut rappeler les conseils de bon sens pour éviter les arnaques (ne pas cliquer sur les liens suspects envoyés par mail ou par SMS, se méfier des offres trop avantageuses, privilégier le paiement via la plateforme de réservation), repérer les photos générées par l’IA est plus délicat. D’autant plus que ces images ne comportent en général pas d’humains, point faible actuel de cette technologie surtout pour créer les mains... Pour des photos d’annonces immobilières, on peut essayer d’examiner les méta-données de l’image via ses «propriétés» qui peuvent faire apparaître par quel moyen l’image a été obtenue.

Google développe d’ailleurs un outil sur Google photos pour indiquer qu’une image a été générée ou modifiée par l’IA. En attendant, plusieurs outils en ligne, tels que TinEye ou Google Reverse Image permettent de rechercher l’origine d’une photo pour voir si elle a été publiée ailleurs sur le web. Enfin, à mesure que les outils de création d’image se multiplient et se perfectionnent, on trouve aussi des services de détection de ces images trafiquées, comme Winston.ai , Sightengine , Hive Moderation ou encore Illuminarty .