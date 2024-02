Aide à l'installation du haut débit-iStock-PinkBadger

Un dispositif pour faciliter l'accès au très haut débit

Lancé en 2013, le plan "France très haut débit" (supérieur à 30 mégabits par seconde) avait pour but de remplacer le réseau cuivre à l'échéance 2030. Cette initiative, dont le coût s'est élevé à près de 35 milliards d'euros d'investissements publics et privés, a permis à 84 % des Français, soit 8 foyers sur 10, d'être raccordés à la fibre. Celle-ci continue à s'étendre, notamment dans les zones rurales, avec 10 000 raccordements par jour effectués au troisième trimestre 2023. Un léger fléchissement a néanmoins été observé l'an passé, notamment en zone urbaine, mais l'opérateur historique Orange s'est fermement engagé à accélérer de nouveau le rythme des installations. Le pari d'Emmanuel Macron est de généraliser la fibre optique sur tout le territoire d'ici 2025, projet jugé ambitieux par les opérateurs, compte tenu des zones blanches ou difficiles d'accès qui représentent un frein à sa mise en place. Aujourd'hui, selon l'UFC-Que Choisir, 11,8 millions d'utilisateurs (soit 17,2 % des foyers) sont encore privés d'une connexion Internet performante. En attendant que chacun puisse bénéficier de la fibre, la volonté de l'exécutif est d'œuvrer pour le très haut débit pour tous en utilisant les alternatives technologiques proposées, telles que le satellite ou la 4G fixe.

Jusqu'à 600 € pour profiter des technologies alternatives

Un soutien financier est proposé par l'État aux foyers modestes qui ne disposent pas d'un débit supérieur à 16 Mbit/seconde. Cette aide, qui s'inscrit dans le cadre du dispositif Cohésion Numérique des Territoires, permet une solution d'accès à une connexion Internet de qualité via des technologies sans fil ou hertziennes labellisées. Celles-ci comprennent le satellite, la boucle locale radio (accès par un réseau d'antennes déployées par un opérateur spécialisé), et la 4G fixe (box dédiée proposée par les opérateurs). Le montant de ce coup de pouce est de 300 € sans condition de ressources, et jusqu'à 600 € pour les foyers les plus modestes, notamment les bénéficiaires d'un minima social (RSA, AAH, ASS, ADA…). L'aide permet une réduction sur facture pour les frais d'achat, d'installation ou de mise en service de l'équipement sans fil (les frais d'abonnement ne sont pas éligibles). Le budget de 20 millions d'euros consacré aux aides à l'installation a déjà profité à 142 000 foyers, et permettra d'équiper les 7 millions de foyers non éligibles à la fibre. Les offres titulaires du label Cohésion Numérique sont proposées par les opérateurs locaux et nationaux. Pour en bénéficier, il faut d'abord vérifier son éligibilité à la fibre optique, puis prendre contact avec l'opérateur de son choix figurant sur la liste et opter pour la solution la plus adaptée à sa situation. L'aide sera versée sur la première facture. L'utilisateur n'a aucune démarche à faire : c'est l'opérateur qui se charge de tout.