Acheter en ligne / comment se prémunir des fraudes et abus -iStock-Anikona.jpg

Vérifier la fiabilité du site internet

Pour se prémunir des fraudes et des arnaques en ligne, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), rappellent aux consommateurs les bonnes pratiques à adopter lors des achats en ligne. La première étape consiste à s’assurer que le site de e-commerce est fiable. Pour cela, il faut vérifier que les mentions légales, les conditions générales de vente, la raison sociale, etc, apparaissent sur le site. L’URL du site doit également commencer par « https », le « s » indiquant que la navigation est sécurisée. Pour s’assurer que le paiement est sécurisé, un cadenas doit apparaître à côté de l’URL. Si vous avez un doute sur un site marchand, vous pouvez taper son nom suivi du terme arnaque dans la barre de recherche Google.

Attention aux frais de douanes

Si les produits achetés sont expédiés en dehors de l’UE, vous pouvez avoir des frais de douanes à payer à l’arrivée du colis. C’est notamment le cas sur les sites de dropshipping où le vendeur ne possède pas les stocks. C’est le fabricant qui livre le colis au consommateur, ce qui peut retarder la livraison. Par ailleurs, la douane ne contacte jamais les consommateurs par SMS, téléphone ou email pour réclamer un paiement. Si vous recevez un message de la sorte, il s’agit d’une arnaque appelée phishing ou hameçonnage.

Méfiez-vous des faux sentiments d’urgence

Certains sites jouent sur un faux sentiment d’urgence pour influencer les consommateurs. Ils n’hésitent alors pas à mettre des comptes à rebours ou des mentions type « plus que 3 en stock » ou encore « 30 personnes consultent ce produit ». Un achat en ligne doit toujours être réfléchi et effectué dans le calme afin de prendre le temps de vérifier que tout est sécurisé. Avant de communiquer vos coordonnées bancaires, vérifiez que vous pouvez bien utiliser le délai de rétractation de 14 jours. Privilégiez votre wifi privé pour acheter en ligne. En effet, certains WIFI publics peuvent avoir été créés par des escrocs pour vous dérober vos informations privées.

Attention aux modes de paiement

Au moment de payer, privilégier les sites qui proposent l’authentification forte grâce à « Verified by Visa », « CB Paiement sécurisé », « MasterCard SecureCode », « Visa Secure » ou encore « MasterCard Identify Check ». Enfin, n’enregistrez jamais vos coordonnées bancaires sur un site. Même si cela vous permet de gagner du temps pour un prochain achat, il existe un risque de piratage. Vous pouvez également utiliser un portefeuille électronique comme Paypal ou Paylib pour régler vos achats ou une carte à cryptogramme dynamique. Avec cette carte, votre cryptogramme change automatiquement ce qui limite le risque de piratage.