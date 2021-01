À Taipei, cette tour-spirale créée par un Français va absorber des tonnes de CO2

Dans la capitale taïwanaise, ce bâtiment signé Vincent Callebaut Architectures reçoit sa dernière touche avec la plantation de 23.000 arbres.

Les tours végétalisées ont décidément le vent en poupe. Le «bosco verticale» (nom italien que l'on peut traduire par «bois vertical») créé par l'architecte Stefano Boeri à Milan en 2014 a fait bien des émules à travers le monde et notamment en Asie. Pour le meilleur et pour le pire, comme cela a été le cas dans des tours chinoises mal entretenues où la végétation trop envahissante a finalement fait fuir les occupants (voir ci-dessous). La réalisation de l'architecte français Vincent Callebaut, en cours de finition à Taipei, devrait plutôt s'inscrire dans la première catégorie.

Ce cabinet parisien avait été retenu dès 2010 pour construire un ensemble résidentiel estampillé développement durable dans la capitale taïwanaise. Baptisé «Tao zhu yin yuan'», le projet en est actuellement à sa touche finale comme l'a relevé le site Designboom. Dans cette tour en spirale effectuant une rotation de 90° sur elle-même, les jardins sont en cours d'installation avec parfois même de petites chutes d'eau. Au total, la tour devrait comporter 23.000 arbres ce qui doit permettre au bâtiment d'absorber jusqu'à 130 tonnes de CO 2 par an.

Antisismique

Avec son allure de double-hélice évoquant la structure de l'ADN, le bâtiment adopte un profil de pyramide sous certains angles pour répondre au cahier des charges architectural. Par ailleurs, sa forme en cascade permet de créer aisément ces multiples jardins suspendus qui dépassent largement les 10% de surface intérieure imposés par ce projet. Quant à la rotation, elle garantit des vues panoramiques sur les tours voisines et notamment le gratte-ciel iconique de la ville, la tour Taipei 101. Et tout cela, en permettant à chaque appartement de disposer d'un maximum d'intimité entre les jeux de verdures et de décalage entre les différents niveaux. Dans cette région où les tremblements de terre sont courants, la conception de la tour a évidemment été antisismique avec un noyau central contenant les circulations verticales et distribuant deux unités de logement sur chaque niveau.