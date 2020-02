À Paris, une nouvelle caserne transformée en logements sociaux

EN IMAGES - Alors que la question du logement social fait débat dans la campagne municipale à Paris, Anne Hidalgo vient d'inaugurer un ensemble de 70 HLM dans une ex-caserne de gendarmerie.

L'occasion était trop belle. Alors que le débat sur le logement social dans la capitale s'envenime avec Rachida Dati, Anne Hidalgo a profité de ce mercredi 26 février pour inaugurer la nouvelle caserne des minimes dans le 3e arrondissement de Paris de la manière la plus consensuelle qui soit. Dans ce qui était l'ancien parking de la gendarmerie et qui était évidemment fermé au public jusque-là, la maire de Paris a dévoilé la plaque du nouveau jardin public Arnaud Beltrame.

Sans quitter la mère de ce colonel de gendarmerie qui a été assassiné en mars 2018 lors de l'attentat de Trèbes, la maire a souligné que ce militaire qui s'est sacrifié «serait particulièrement chez lui ici», rappelant que ce lieu incarne «une ville mixte, inclusive, un lieu de partage et de beauté, des valeurs qui correspondent parfaitement à Arnaud Beltrame». Il faut reconnaître que la transformation des lieux par le cabinet rh+ architecture (Adrien Robain et Alix Héaume) et OLM paysagistes&urbanistes est particulièrement réussie. Une opération de taille bien plus réduite que celle en cours dans l'ancienne caserne militaiure de Reuilly (12e arrondissement) où 582 logements, dont une moitié de sociaux, ont été créés.

40% d'appartements familiaux

Avec un budget de 12,3 millions d'euros (hors taxe), les architectes et paysagistes ont fait de ces 7400 m², situés à deux pas de la place des Vosges, un lieu véritablement ouvert sur la ville. Cet ensemble quasiment rectangulaire reprenant les volumes de l'ancien couvent des Minimes est désormais accessible depuis les quatre rues qui le bordent. Outre un jardin public, cet ensemble immobilier comprend une crèche de 90 berceaux, un restaurant associatif géré par l'institut des autistes ainsi que 8 ateliers d'artisanat, un plateau de bureaux et un cabinet médical.

Et du côté des 70 logements gérés par le bailleur social Elogie Siemp, on retrouve les caractéristiques appréciées dans les élégants logements parisiens: moulures, parquets, cheminée et même des colonnes et des mosaïques dans certains halls. Ajoutez-y la lumière apportée par les grandes fenêtres (à double vitrage), une vue sur la tour Eiffel pour certains logements en étage élevé et l'agrément d'être tourné vers un élégant jardin public déjà planté d'arbres de grande taille... Autre spécificité: les logements (tous attribués) seront à 40% familiaux. L'un de ceux accessibles à la visite pour cette journée portes ouvertes mesurait ainsi près de 110 m².

De quoi pousser Anne Hidalgo à évoquer les lieux comme une «petite place des Vosges». Il n'en reste pas moins que ces 70 nouveaux logements ne changeront pas grand-chose à la polémique sur la création nette de nouveaux HLM. Les critiques se multiplient sur la transformation par la Ville d'anciens «logements intermédiaires», occupés par les classes moyennes en logements véritablement sociaux. Une opération qui remplit les caisses de la mairie par la vente d'appartements aux bailleurs sociaux sans créer pour autant de véritables nouvelles places pour les ménages aux revenus modestes. Les locataires en place sont généralement condamnés à payer un loyer plus élevé mais qui n'est généralement pas dissuasif pour libérer la place.