À Paris, les voisins de ce monastère s’émeuvent de sa démolition

Avec ses 4000 m², cette parcelle du 6e arrondissement doit accueillir depuis 10 ans un projet immobilier voulu par l’évêché. Et qui passe par la destruction d’un jardin, d’une chapelle et d’une vacherie.

Dans ce type d’opération de densification urbaine en plein cœur de Paris, on est souvent tenté de parler de la voracité des promoteurs. Pourtant, dans ce cas précis qui menace le monastère de la Visitation, en plein 6e arrondissement parisien, c’est l’évêché de Paris qui est à la manœuvre. En 2010, la congrégation qui occupait le site sur une parcelle de 4000 m² s’ouvrant sur les rues de Vaugirard et du Cherche-Midi, ne comptait plus que cinq religieuses. Des sœurs d’un âge avancé, qui ont choisi de faire don du lieu à l’évêché avec la possibilité de construire sur place.

Dès lors est né un projet immobilier, dont on retrouve la présentation sur le site du diocèse de Paris, sous le nom de «Maison Marguerite Marie» . L’endroit comprendra notamment un équipement dédié à la petite enfance sur 7 étages ainsi qu’une résidence pour personnes âgées sur 6 étages et enfin, deux bâtiments abritant six habitations dont trois logements sociaux. Si la portée sociale du programme est assez évidente, une telle réalisation ne va pas sans destruction de l’existant, y compris du jardin même si l’agence Duthilleul chargée du projet met en avant une «restitution du jardin» qui continue à faire la part belle aux espaces verts.

Poulailler, boulangerie et vacherie

Il n’empêche, le démarrage des opérations de curage sur place (dépose et nettoyage de tous les éléments pouvant être retirés facilement) à la fin du mois dernier, et repéré par Le Point , a suscité l’émoi des défenseurs du patrimoine. Pas moins de sept associations avaient déposé des recours sans pouvoir empêcher la mairie de Paris de délivrer le permis de démolir. Et la mobilisation du célèbre voisin du monastère, Gérard Depardieu propriétaire d’un hôtel particulier à côté du site, n’a pas été plus fructueuse.

Désormais, ce témoignage d’un passé révolu semble voué à la démolition. Ce sont notamment les restes de l’une des dernières fermes urbaines de la capitale qui sont appelés à disparaître. Le lieu accueillait en effet des sœurs Visitandines cloîtrées qui vivaient sur place en autarcie et disposaient notamment d’un poulailler, d’une boulangerie et d’une «vacherie», bâtiment agricole où l’on trayait les vaches. Cette dernière, construite en 1886, est d’autant plus exceptionnelle qu’elle enjambe la chapelle édifiée ultérieurement. Dès 2020, l’association Sites & Monuments avait d’ailleurs lancé une pétition en ligne pour protéger les lieux .

Mais c’est surtout les jardins que voisins et associations souhaitent préserver. Dans l’état actuel du projet, 42 arbres du jardin du monastère devraient être abattus à l’été 2024, même s’ils doivent être remplacés par d’autres végétaux plus jeunes. «En reliant le jardin du couvent de la Visitation à celui des Lazaristes juste derrière, on pourrait proposer aux piétons un itinéraire de promenade plaisant» , confie au Point Julien Lacaze, président de l’association Sites&Monuments qui tente en vain de mobiliser mairie et ministère de la Culture sur ce dossier. Notons cependant que le projet prévoit bien un cheminement traversant nord-sud permettant de traverser toute la parcelle en journée et comporte un square ouvert au public.