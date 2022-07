À New York, ce gratte-ciel maudit attend toujours d’être fixé sur son sort

Accident mortel, construction penchée et querelle insoluble entre promoteur et constructeur... Ce chantier est à l’arrêt depuis des années. Il faudra trancher entre consolidation et démolition.

Tout près du port de New York , à la pointe sud de Manhattan, c’est un chantier maudit dont personne ne connaît l’issue. Tout avait pourtant bien commencé en 2016 pour ce qui devait être une luxueuse tour d’habitation de 200 mètres de haut avec ses 60 étages pour 99 appartements haut de gamme sans oublier son spa et sa piscine en étage élevée... Les tarifs s’élevaient déjà à l’époque entre 1,2 million et 20 millions de dollars, ce qui n’empêchait pas les premières commandes d’arriver.

Mais les ennuis et les procédures judiciaires ont débuté dès 2017 avec un dramatique accident. Un ouvrier qui participait au coulage du béton de la tour a été victime d’une chute mortelle depuis le 29e étage. L’enquête a montré qu’il disposait bien d’un harnais de sécurité mais il n’était relié à rien... Puis l’année suivante, une mauvaise manipulation depuis le 34e étage a conduit à répandre du béton sur l’immeuble et la chaussée, heureusement sans conséquence. Et puis, on a découvert que la tour penchait.

Problème de béton ou de fondations?

Certes, il ne s’agit pas de la tour de Pise. La tour ne s’incline que d’une dizaine de centimètres à son sommet... Mais depuis les malheurs de la Millenium Tower de San Francisco qui s’incline et s’enfonce de plus en plus , personne ne veut plus prendre de risque. Résultat: une interminable bataille juridique dont les États-Unis ont le secret entre le promoteur, Fortis properties, et le constructeur, Pizzarotti, pour déterminer les responsabilités de chacun. Le premier accuse le second de ne pas travailler proprement dans son utilisation du béton et réciproquement le constructeur estime que ce sont les choix du promoteur qui ont débouché sur un chantier au rabais, avec des fondations qui n’ont pas été renforcées au mieux...

Depuis quasiment fin 2018, le chantier est à l’arrêt. Et fin mars, comme le rappelle le site The Real Deal , la dernière tentative de médiation a échoué, le médiateur relevant que les positions sont trop éloignées pour pourvoir espérer un accord amiable. Les autorités souhaitent malgré tout éviter la voie contentieuse et ont empêché la banque Leumi qui a prêté 120 millions de dollars pour ce projet de lancer une opération de saisie. En attendant, tous les acheteurs potentiels se sont évidemment retirés du projet et personne ne sait ce qu’il en adviendra: destruction ou renforcement. De bons connaisseurs du dossier estiment pourtant que cette légère inclinaison ne pourra pas être corrigée. Mais selon un récent audit de sécurité cité par le site Curbed , en dehors de quelques soucis d’ajustement des parois de verre, l’inclinaison de la tour ne cause aucune inquiétude sur sa solidité structurelle et le chantier pourrait même reprendre en toute sécurité. Mais à quoi bon, si personne ne veut plus de ces logements...