5ème acquisition de l'année pour la SCPI Cristal Rente

Avec une capitalisation de 230 millions € à la fin du 1er semestre 2020, la SCPI Cristal Rente gérée par la société de gestion Inter Gestion extériorise d'excellents indicateurs financiers : taux de distribution sur valeur de marché (TDVM) de 5,02% en 2019, taux d'occupation financier (TOF) de 95,47%. La tendance pour 2020 est à un léger tassement de la distribution (27,5€ au S1 2020 contre 30,55€ au S1 2019), mais le dividende 2020 devrait demeurer « proche de l'objectif affiché antérieurement à la crise épidémique », d'après le bulletin d'information semestriel publié cet été par la société de gestion.

Alors que le secteur du commerce a été touché de plein fouet par la crise sanitaire, la SCPI Cristal Rente peut se targuer d'avoir un portefeuille particulièrement résilient. Pour rappel, « la stratégie d'investissement de la SCPI Cristal Rente repose sur une sélection rigoureuse d'actifs commerciaux répartis sur l'ensemble du territoire français (environ 25% en Île-de-France et 75% en régions), loués essentiellement à des grandes enseignes (Gamm vert, Grand Frais, Bricomarché, etc.). Le fonds offre une belle diversification entre des acquisitions en centres-villes et en « retail parks » (zones commerciales). » Une source importante de cette capacité de résistance est sans nul doute « la vocation de la SCPI Cristal Rente à se positionner sur des biens de tailles moyennes inférieures à celles constatées chez ses concurrents. Cette orientation lui permet non seulement de marquer une forte diversification au sein du fonds, de négocier des prix actes en mains non soumis à une concurrence institutionnelle, mais aussi de renforcer la liquidité potentielle du patrimoine en cas d'arbitrage», selon le site internet de la société de gestion. Il faut aussi reconnaître que la forte exposition de la SCPI à des commerces dits essentiels (alimentation, bricolage, automobile et parking, santé), au global pour plus de 70% du patrimoine, a été particulièrement pertinente pendant le confinement.

Forte de cette dynamique locative au bénéfice des associés, la SCPI Cristal Rente a continué à collecter pendant le 1er semestre 2020 (environ 37 millions € de collecte) et entretient un pipeline d'acquisitions adaptées à son profil. Dernière en date, l'acquisition des murs d'un supermarché Casino au Pradet (83). L'actif est intégralement loué au groupe Casino pour une surface de 4346 m2. Il s'agit du cinquième investissement de l'année.