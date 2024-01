Investissement durable: faut-il y croire en 2024?

En 2024, de nouvelles opportunités se présentent pour les investisseurs intéressés par le fait de donner du sens à leur argent. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Le nouveau label ISR redéfinit les fonds financiers

Naissance du projet de loi industrie verte en 2024

Le PEAC: un plan d’épargne à destination des plus jeunes

Le nouveau label ISR redéfinit les fonds financiers

Le 12 décembre dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a dévoilé le nouveau référentiel du label Investissement Socialement Responsable. Cette évolution marque une volonté d‘élever les standards éthiques et environnementaux. Ils étaient jugés trop peu rigoureux par les associations, les climatologues, les ONG et parfois les investisseurs eux-mêmes.

Ce virage anti-greenwashing peut avoir des répercussions importantes sur vos fonds investis via un contrat d’assurance-vie, un CTO, un PEA… Le nouveau référentiel entre en vigueur à partir du 1er mars 2024. Parmi les changements à retenir, se trouvent:

L’éligibilité du fonds exclut les entreprises exploitant du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels (le pétrole de schiste, le gaz de schiste, le gaz de houille…) et celles lançant de nouveaux projets d’exploitation ou de raffinage des hydrocarbures,

La sélectivité est renforcée sur les autres critères environnementaux, sociaux et sociétaux et de gouvernance.

Cette élévation des exigences est censée donner une nouvelle impulsion à la confiance des investisseurs envers la finance responsable et durable.

Naissance du projet de loi industrie verte en 2024

Parallèlement à la refonte du label ISR , le gouvernement lance cette année le « projet de loi industrie verte ». Présenté en mai 2023, il comprend 15 mesures fortes visant à faire de la France « un leader européen de l’industrie verte». Parmi celles-ci:

Accélérer la dynamique de réindustrialisation dans les territoires,

Favoriser le recyclage de déchets industriels,

Former plus d’ingénieurs et de techniciens en France en lien avec l’industrie verte,

Verdir le budget de l’État…

Une de ces 15 mesures concerne directement les Français: son objectif est de « mobiliser l’épargne privée pour financer l’industrie verte ». En effet, un rapport du Sénat de juin 2023 indique qu’un minimum de 66 milliards d’euros est nécessaire pour voir la France atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Pour y parvenir, réorienter l’épargne peut être une solution.

Le PEAC: un plan d’épargne à destination des plus jeunes

Le Plan Épargne Avenir Climat est l’autre élément mis en place par le Gouvernement pour renforcer les investissements dans la finance verte et durable. Il est réservé aux moins de 21 ans et peut permettre de flécher les étrennes (ou les petits salaires) des plus jeunes sur des titres contribuant au financement de la transition écologique.

Dans les faits, il s’inspire du Plan Épargne Retraite. Ainsi, une gestion pilotée à horizon et une désensibilisation progressive du risque au fur et à mesure que le déblocage des fonds se rapproche sont proposés par défaut. En d’autres mots, les investissements dans les actifs les plus risqués sont réalisés en début de vie de produit. Les plus-values sont mises sur des supports sécuritaires au fur et à mesure de l’approche de la clôture du plan. Vous pouvez en ouvrir un pour vos enfants (ou en personne si vous êtes tout juste majeur) au cours du premier semestre 2024 auprès des banques, sociétés de gestion de portefeuille, compagnies d’assurance…