Toucher à l'abattement fiscal des retraités ? Une "piste crédible", selon le ministre de l'Industrie

Depuis 1978, les retraités bénéficient d'abattement fiscal de 10% sur les pensions qu'ils perçoivent. Ce dispositif pourrait disparaitre dans le cadre de la chasse aux milliards menée par le gouvernement.

Marc Ferracci, le 9 avril 2025, à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Les tabous d'hier ne doivent pas être les tabous de demain". Quelques heures avant la grande conférence sur les finances publiques organisée à Matignon, le ministre de l'Industrie a assumé de considérer la fiscalité appliquée aux retraités comme marge de manoeuvre dans l'effort budgétaire de l'Etat.

"Il y a un abattement fiscal dont bénéficient les retraités qui coûte au budget à peu près 4 à 5 milliards d'euros, et qui repose sur l'idée qu'il y a un abattement pour frais professionnels des retraités, ce qui peut paraitre d'ailleurs surprenant. Donc ça fait partie des pistes crédibles !", a estimé Marc Ferracci à l'antenne de France Inter , mardi 15 avril. Cet abattement de 10% est déduit directement par l'administration fiscale du montant affiché dans la déclaration de revenus. Selon le site impots.gouv.fr qui ne parle pas de frais, "les pensions de retraite bénéficient d'un abattement forfaitaire de 10%, plafonné à 4.321 € (pour les revenus 2023) pour l'ensemble des membres du foyer fiscal".

Fin mars, sept syndicats ont dénoncé la volonté, notamment du Medef, de supprimer ce dispositif. Ces organisations (CGT, FO, CFTC, FSU, Solidaires, la Fédération générale des retraités de la fonction publique (FGR-FP), Ensemble et Solidaires) contestent l'affirmation répandue selon laquelle il s'agirait d'un abattement pour frais professionnels, à l'instar de celui accordé aux salariés. Pour les syndicats, cet abattement, en vigueur depuis 1978, a été accordé "par souci d’équité".

Sans "mesures puissantes, on ne s'en sortira pas"

Ils soulignent que sa suppression "conduirait à majorer fortement le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes retraitées et à rendre imposables" des retraités qui ne l'étaient pas. En raison du plafonnement de l'abattement, sa suppression toucherait particulièrement "les retraités qui, seuls ou à deux, perçoivent moins de 3.600 euros par mois", ont-ils calculé. Le président du Conseil d'orientation des retraites, Gilbert Cette, avait lui estimé en janvier que cette suppression "serait une mesure forte, d'un rendement annuel d'environ 4 milliards d'euros, et équitable puisque les retraités les plus modestes ne seraient pas concernées".

"A partir du moment où on dit que les efforts sont partagés, on ne peut pas exclure par principe une partie de la popoulation", abonde le ministre, rappelant que la situation est "grave au regard de nos finances publiques". "Si on ne prend pas des mesures puissantes sur nos comptes publics, on ne s'en sortira pas", a t-il conclu.