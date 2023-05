Rémunération "attractive" et fiscalité "exceptionnelle" : le nouveau "Plan Epargne Climat" en bref

Bruno Le Maire a présenté les grandes lignes du placement, qui vise à mobiliser l'épargne privée dans les investissements pour l'industrie verte.

(illustration) ( AFP / FRED TANNEAU )

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé lundi 15 mai la création d'un "plan d'épargne avenir climat" à destination des mineurs pour financer des projets bas carbone dans le cadre du projet de loi sur l'industrie verte.

Ce projet de loi sera présenté mardi en conseil des ministres avec l'objectif de favoriser une réindustrialisation décarbonée de la France et de riposter au soutien massif de l'"Inflation Reduction Act" américain pour soutenir l'industrie et la transition énergétique. Le texte offre aussi au gouvernement une occasion de rebond après la douloureuse crise des retraites.

"L'industrie demande beaucoup de capital. Il y a du capital public (...) mais il faut aussi que l'épargne privée soit mobilisée", a déclaré Bruno Le Maire lors d'un entretien à RMC/BFMTV , lundi 15 mai.

"Nous souhaitons que l'épargne des jeunes soit mobilisée pour cela, donc nous créerons un plan d'épargne climat qui pourra être ouvert, par les parents (...) dès la naissance de leur enfant", a-t-il ajouté.

Plafond aligné sur le Livret A

Ce plan d'épargne, dont la rémunération sera "supérieure" à celle du Livret A", bénéficiera d'un capital garanti et de "conditions fiscales exceptionnelles: zéro impôt et zéro cotisation", a-t-il détaillé. Il pourra être distribué par les banques et les assurances.

Le plafond sera également aligné sur celui du Livret A, soit environ 23.000 euros, a précisé le ministère de l'Economie, ajoutant que la collecte annuelle pourrait atteindre un milliard d'euros "à son plein potentiel".

Pour pouvoir financer des projets de long terme, il ne sera pas possible d'effectuer des retraits avant la majorité du titulaire, sauf accident de la vie. L'affectation des fonds sera contrôlée par la Caisse des dépôts, selon M. Le Maire.