Investissement locatif, tous les plafonds de loyers 2023

L’administration vient de préciser les plafonds de loyers mensuels par mètre carré pour les baux conclus ou renouvelés en 2023 pour les différents dispositifs d’incitation à l’investissement locatif (Besson, Robien, Scellier, Duflot, Pinel).

Ces plafonds, révisés chaque année, n’intègrent pas les charges et diffèrent selon le lieu de situation du bien.

• Besson neuf . Zones I bis (17,96 euros), I (15,90 euros), II (12,29 euros) et III (11,60 euros).

• Robien classique. Zones A (25,08 euros), B (17,44 euros) et C (12,57 euros).

• Robien recentré. Zones A (25,08 euros), B1 (17,44 euros), B2 (14,27 euros) et C (10,04 euros).

• Borloo neuf. Zones A (20,06 euros), B1 (13,95 euros), B2 (11,42 euros) et C (8,35 euros).

• Scellier métropole (Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010). Zones A (25,08 euros pour le secteur libre, 20,06 euros pour le secteur intermédiaire), B1 (respectivement 17,44 et 13,95 euros), et B2 (14,27 et 11,42 euros).

• Scellier métropole (Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011). Zones A bis (24,94 euros pour le secteur libre, 19,95 euros pour le secteur intermédiaire), A (respectivement 18,49 et 14,79 euros), B1 (14,91 et 11,93 euros), B2 (12,17 et 9,74 euros), et C (8,46 et 6,77 euros).

• Scellier outre-mer (investissements réalisés à compter du 27 mai 2009). DOM, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (14,39 euros pour le secteur libre et 11,65 euros pour le secteur intermédiaire), Polynésie française, Nouvelle-Calédonie,