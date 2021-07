France 24 • 12/07/2021 à 07:32

A la Une de la presse, ce lundi 12 juillet, la victoire de l'Italie à l'Euro. La Squadra Azzura a battu les Three Lions après prolongations, 3 à 2 aux tirs au but. L'inquiétude et la mobilisation face à la propagation rapide des variants du Covid-19. Et l'appel du gouvernement afghan à l'UE.