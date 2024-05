Virement instantané : pour régler vos comptes vite fait, bien fait

(Crédits photo : Adobe Stock - Femme remboursant un proche par un virement instantané)

Il est loin le temps où l'on scrutait chaque jour son compte en banque pour voir apparaître (ou disparaître) les sommes qui étaient attendues au débit ou au crédit selon les cas. Le virement instantané est la forme la plus moderne du virement bancaire car il s'applique quasiment en temps réel pour effacer ses dettes et régler ses comptes sans délai ! Point sur cette avancée digitale très appréciée des adeptes des transactions rapides et efficaces.

Quelles différences entre un virement classique et un virement instantané ?

Le virement immédiat (autrement dit classique) et le virement instantané font partie de la catégorie des virements ponctuels, ce qui les distingue des virements différés ou permanents. Le premier s'exécute dès que possible, alors que le second permet d'accélérer la vitesse de règlement grâce au temps réel.

Comme le virement standard, si le virement instantané est réalisé le week-end, les fonds ne seront disponibles et utilisables par le bénéficiaire que le premier jour ouvré suivant (soit le lundi, si celui-ci n'est pas férié). Le montant du virement SEPA instantané peut être limité au niveau de chaque banque, par émetteur et par jour.

A quelles conditions fonctionne un virement instantané ?

Pour que le virement SEPA instantané soit possible, il faut que plusieurs conditions soient réunies :

Le compte du bénéficiaire du virement doit être un compte courant.

Le compte du bénéficiaire doit être situé dans la zone SEPA (36 pays concernés).

Le compte du bénéficaire ne doit pas être clos.

La banque du compte détenteur doit proposer cette option dans son offre de services.

Un montant de virement inférieur ou égal à 100.000 euros. Ce seuil est susceptible d'être revu à la baisse par chaque banque (1).

Si ces critères d'éligibilité ne sont pas remplis, le virement immédiat (standard) s'imposera à la place du virement instantané, techniquement non réalisable.

Y a-t-il des risques à effectuer un virement SEPA instantané ?

Le seul risque inhérent au virement instantané est qu'il n'aboutisse pas pour l'une au moins des raisons citées précédemment. Sinon, la sécurité est la même que pour un virement standard.

De plus, il convient d'anticiper au maximum les virements en les planifiant sur des jours ouvrés pour ne pas décaler au jour ouvré suivant, la mise à disposition réelle des fonds transférés.

Rappel : même si le virement instantané est une fonctionnalité utile permettant aux clients d'être agiles et réactifs, il obéit néanmoins aux règles des jours ouvrés et ne permet donc pas un retrait immédiat par le bénéficiaire des fonds reçus le week-end, bien qu'étant déjà visibles sur son compte.

Les avantages indéniables du virement instantané

Le virement SEPA en temps réel peut être réalisé 24h/24 et le délai de réception des fonds sur le compte du destinataire n'excède pas en général 10 secondes.

Voici quelques situations dans lesquelles un virement instantané est particulièrement pratique :

Régler une personne sur-le-champ, qui attend par exemple la preuve du paiement pour vous remettre une marchandise en contrepartie.

Transférer des fonds sur un autre compte, quels que soient le jour et l'heure de l'opération.

Pallier un retard de paiement ponctuel en évitant l'application de pénalités ou l'impatience légitime du créancier en cas de dépassement de l'échéance.

Un déblocage rapide et fiable des fonds est donc possible grâce à cette forme de transfert d'argent sans délai.

Comment mettre en place un virement instantané ?

Il suffit de choisir dans l'espace client la nature du virement ponctuel que l'on souhaite exécuter. Si le bénéficiaire existe déjà, il suffit de le sélectionner dans la liste. S'il s'agit d'une nouvelle personne non renseignée à date, il est nécessaire de saisir au préalable ses coordonnées bancaires obligatoires pour créer son profil, en vue de permettre le virement SEPA instantané. Le virement sms est une forme de virement instantané qui permet de régler dans les meilleurs délais de petites sommes à ses contacts.

Chez BoursoBank , le virement instantané est gratuit en émission et en réception. Dans la majorité des banques, il est facturé et son coût moyen unitaire s'élève à 1 euro (1).

Comme toute nouvelle fonctionnalité, les règles du jeu du virement SEPA instantané sont à connaître avant de le pratiquer. Une fois maîtrisées, elles apportent à l'utilisateur tranquillité d'esprit et satisfaction, pour tous les paiements et remboursements de la vie quotidienne. Alors pourquoi attendre ?

